“Μην κρύβεστε”: Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε Σαμαρά, Βορίδη, Γεωργιάδη και όλους τους στόχους των υποκλοπών

Ανοιχτή επιστολή προς όλους τους Δημόσιους Αξιωματούχους, που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator απευθύνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για “(παρα)κρατικό μηχανισμό παρακολούθησης” και ζητεί από τους αξιωματούχους να συμπορευθούν μαζί του “στο νέο μονοπάτι που ανοίγεται για την επανεξέταση της υπόθεσης”.

“Πιστεύω ότι δεν θα βαδίσω ξανά μόνος, αλλά θα βρω στο πλευρό μου και άλλους εκ των προσώπων που υπήρξαν στόχοι, που μοιράζονται το ίδιο αίσθημα ευθύνης και αξιοπρέπειας, αλλά και συνείδηση του ατομικού και εθνικού τους χρέους”, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει πως “η σιωπή είναι ανοχή και, εν τέλει, συνενοχή”.”Κανείς δεν μπορεί να κρύβεται από το δημοκρατικό του καθήκον απέναντι στην αλήθεια. Η σιωπή είναι ανοχή και, εν τέλει, συνενοχή. Και εκθέτει ανεπανόρθωτα όσους ορκίστηκαν να υπηρετούν την πατρίδα και το γενικό συμφέρον του λαού μας και ειδικά από δημόσια αξιώματα στην Κυβέρνηση, στη Βουλή, στη Δικαιοσύνη, στις Ένοπλες Δυνάμεις” σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

“Θέλει αρετή και τόλμη η υπεράσπιση της Δημοκρατίας και των θεσμών της. Θέλει αρετή και τόλμη η υπεράσπιση του Συντάγματος, της εθνικής αξιοπρέπειας και της εθνικής ασφάλειας” επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

