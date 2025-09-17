Κ. Τσουκαλάς: «Η ΝΔ υπηρετεί τα ισχυρά συμφέροντα,  γι’ αυτό αφήνει να γίνεται αυτό το πάρτι ασυδοσίας – To πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ρεαλιστικό και μετρημένο» (video)

Αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό με την κοινωνία να ζητά απαντήσεις. Τα βέλη του προς την κυβέρνηση και τον τρόπο που αντιμετωπίζει την ακρίβεια εξαπέλυσε ο Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς αναφέροντας χαρακτηριστικά «Η ΝΔ υπηρετεί τα ισχυρά συμφέροντα, γι’ αυτό αφήνει να γίνεται αυτό το πάρτι ασυδοσίας και έχουμε χάσει να μην έχουμε ελεύθερη οικονομία αλλά μια κρατικοδίαιτη ολιγαρχικής δομής οικονομία με μια δομή η οποία θεωρεί και δυνατότητες ανάπτυξης για τους Έλληνες πολίτες και την οικονομία μας». Παράλληλα τόνισε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη «Είναι αλαζονική, αυταρχική, έχει καταβαραθρώσει τους θεσμούς και λειτουργεί σαν ο μεγάλος απορρυθμιστής σε θεσμούς, στην οικονομία, στο παραγωγικό μοντέλο, στο κοινωνικό κράτος. Το κέντρο θέλει μετριοπάθεια».

Αναφερόμενος στη μετακίνηση του Ανδρέα Λοβέρδου στην ΝΔ είπε «Όποιος τον παρακολουθεί τα τελευταία δύο χρόνια, η λειτουργική του πιο πολύ μοιάζει με του κύριου Γεωργιάδη. Δεν νομίζω ότι είναι κεντρώος κάποιος ο οποίος συνηγορεί υπέρ της fast track παραπομπής Τριαντόπουλου, υπέρ των θέσεων για τσαλάκωμα του άρθρου 86… οι θέσεις του σε πολλά ζητήματα μοιάζουν να είναι στο σκληρό πυρήνα αυτού που λέμε σκληρή δεξιά».

Μιλώντας για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε «Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστίζει λιγότερο από 2,6 δις, ενώ η κυβέρνηση μόνο το 2025 δίνει 1,7 δις τώρα και 1,5 δις τον Απρίλιο. Είναι μετρημένο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, πολλοί μετριοπαθές, είπαμε μόνο αυτά που είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να κάνουμε. Και δώσαμε έμφαση κυρίως σε μεταρρυθμίσεις στο κράτος, να μπει τέλος το όριο των επιθέσεων αναθέσεων, νέο ΑΣΕΠ, να είναι οι προσλήψεις όλες αξιοκρατικά, αλλαγής στο παραγωγικό μοντέλο με αναπτυξιακή τράπεζα που θα δίνει εργαλεία χρηματοδότησης σε αγρότες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις».