“Ναυαρίνεια” 2025: Δείτε σήμερα LIVE στο BEST την Αναπαράσταση της Ναυμαχίας

Λαμπρές αναμένονται οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 198ης επετείου της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου, με επίκεντρο την Πύλο, εκεί όπου η ιστορία ζωντανεύει κάθε Οκτώβριο.

Η κορύφωση των εορτασμών θα είναι, όπως κάθε χρόνο, η αναπαράσταση της ένδοξης Ναυμαχίας. Μία εκδήλωση που συγκεντρώνει χιλιάδες κόσμου από όλη την Ελλάδα, τιμώντας την 20ή Οκτωβρίου 1827, ημέρα-ορόσημο για την ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Η αναπαράσταση θα προβληθεί LIVE σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στις 20:00, από την τηλεόραση BEST.

Οι εκδηλώσεις σήμερα, 20 Οκτωβρίου 2025 ξεκινούν στις 09:30 με την έπαρση των σημαιών, στις 10:30 θα ακολουθήσει η Τέλεση της Επίσημης Δοξολογίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πύλου και θα ολοκληρωθούν με την παρέλαση στην παραλιακή ζώνη της Πύλου.

Το βράδυ, στις 20:00, το ενδιαφέρον στρέφεται στον κόλπο του Ναβαρίνου, για τη συμπλήρωση των 198 χρόνων από την ιστορική Ναυμαχία, όπου θα πραγματοποιηθεί η εντυπωσιακή Αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου, η οποία σφράγισε την απελευθέρωση του Ελληνικού έθνους.