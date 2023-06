Ραγδαίες εξελίξεις στη Ρωσία – Σταματάει η επέλαση της Wagner προς τη Μόσχα

Ο Πριγκόζιν δήλωσε ότι έδωσε εντολή στους μαχητές του, οι οποίοι κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, να επιστρέψουν στις βάσεις τους ώστε να αποφευχθεί η αιματοχυσία.

Nωρίτερα, το γραφείο του Λευκορώσου προέδρου, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ανακοίνωσε ότι ο Γεβγκένι Πριγκόζιν συμφώνησε σε αποκλιμάκωση της κατάστασης, με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας να μετατρέπεται σε «Από Μηχανής Θεό».

Το κρατικό ρωσικό δίκτυο RT αναφέρει ότι οι μαχητές της Wagner αποχωρούν και από το Ροστόφ και μάλιστα σε βίντεο που μετέδωσε φαίνονται οι μισθοφόροι σε παράταξη έτοιμοι να αποχωρήσουν από την πόλη.

RT’s correspondent on the ground in Rostov-on-Don says the Wagnerites are already packing up and preparing to leave the city. https://t.co/A3R8ukIgEo pic.twitter.com/BPbYyoJliR

