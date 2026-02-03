Ξεκινούν τα πορτοκαλί τιμολόγια με διαφορετικές χρεώσεις, ανάλογα την ώρα

Μικρή εκτιμούν ότι θα είναι σε πρώτη φάση η απήχηση των πορτοκαλί τιμολογίων, τα οποία έκαναν «πρεμιέρα» για τους μεγάλους πελάτες (καταναλωτές με παροχές πάνω από 25 kVA), στελέχη των παρόχων. Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη ειδικά στη συγκεκριμένη κατηγορία καταναλωτών, προσφέρονταν ήδη τιμολόγια με ωριαία χρέωση, επομένως η δυναμική τιμολόγηση δεν αλλάζει δραστικά τη φόρμουλα με την οποία ήδη χρεώνονται.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την πρεμιέρα, υπόχρεοι για τη διάθεση ενός δυναμικού τιμολογίου για τους μεγάλους πελάτες ήταν οι προμηθευτές με χαρτοφυλάκιο άνω των 200.000 παροχών. Αυτοί είναι οι ΔΕΗ, Protergia, ΖeniΘ, ΗΡΩΝ και Enerwave, με τις περισσότερες εταιρείες να έχουν προχωρήσει στην ανάρτηση των σχετικών προϊόντων στις ιστοσελίδες τους.

Παράλληλα, η Protergia προχώρησε στη δημιουργία στο σάιτ της ενός προσυμβατικού εργαλείου για το δυναμικό τιμολόγιο. Στην πράξη, πρόκειται για μία εφαρμογή η οποία με βάση τις τυπικές καταναλώσεις μιας μέρας και το χονδρεμπορικό κόστους του 2025, υπολογίζει την αντίστοιχη χρέωση. Επομένως, ο καταναλωτής μπορεί να αξιολογήσει αν θα έχει οικονομία, επιλέγοντας το πορτοκαλί προϊόν της εταιρείας.

Οι ίδιοι 5 προμηθευτές είναι υπόχρεοι για το λανσάρισμα πορτοκαλί τιμολογίου και για τους μικρούς πελάτες, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα νοικοκυριά. Το λανσάρισμα θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι ούτε στους μικρούς πελάτες θα υπάρξει εξαρχής σημαντική απήχηση των δυναμικών τιμολογίων. Μόνη εξαίρεση αναμένεται να αποτελέσουν επιχειρήσεις στις οποίες ούτως ή άλλως τα σημαντικότερα φορτία καταγράφονται τις ώρες της ημέρας με τις χαμηλότερες χονδρεμπορικές τιμές (μεσημέρι, νωρίς το πρωί ή αρκετά αργά το βράδυ). Σε αυτή την περίπτωση, και υπό τον όρο ότι οι χρεώσεις τις υπόλοιπες ώρες δεν αντισταθμίζουν το όποιο κέρδος, τότε έχει νόημα η προσφυγή στη δυναμική τιμολόγηση.