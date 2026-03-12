Ρομά…ηλεκτρολόγος! Με αυτοσχέδια σύνδεση ηλεκτροδοτούσε το σπίτι του – Αφαίρεσε μπαταρίες φορτηγών και πετρέλαιο από περιφραγμένο χώρο στάθμευσης

Με αυτοσχέδιο τρόπο ένας ρομά …ηλεκτρολόγος είχε συνδεθεί στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, στον Άγιο Κωνσταντίνο των Αρφαρών. Με τον τρόπο αυτό ηλεκτροδοτούσε το παράπηγμα στο οποίο κατοικεί στην περιοχή.

Η δράστη του ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο στην ρευματοκλοπή, καθώς σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο ίδιος άνδρας φέρεται να έκλεψε μπαταρίες φορτηγών και πετρέλαιο από περιφραγμένο χώρο στάθμευσης.

Ο ιδιοκτήτης του χώρου προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε ότι, στις 7 Μαρτίου μπήκαν στον περιβάλλοντα χώρο που διατηρεί στον Άγιο Κωνσταντίνο, και αφαίρεσαν 8 μπαταρίες από σταθμευμένα φορτηγά + 200 λίτρα πετρέλαιο! Λίγες ημέρες αργότερα, στις 11/3, κατήγγειλε ότι μεταξύ 9 και 10 του μηνός, στον ίδιο χώρο δράστης αποπειράθηκε να παραβιάσει πόρτες από θαλάμους ψυγείων σταθμευμένων φορτηγών με σκοπό να αφαιρέσει αντικείμενα από το εσωτερικό τους, κάτι που δεν κατάφερε και αποχώρησε.

Από την προκανάκριση και βιντεοληπτικό υλικό προέκυψε ότι πρόκειται για τον 29χρονο ρομά, ο οποίος εντοπίστηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο Αρφαρών και συνελήφθη την ίδια ημέρα (11 Μαρτίου). Διαπιστώθηκε επίσης ότι το παράπηγμα που μένει ήταν συνδεδεμένο με αυτοσχέδιο τρόπο στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, ενώ δεν είχε ούτε ταυτότητα. Ο 29χρονος συνελήφθη και για ρευματοκλοπή.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, χθες (11.3.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Καλαμάτας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, 29χρονος ημεδαπός, γιατί κατελήφθη να αφαιρεί ρεύμα με αυτοσχέδια σύνδεση από εναέριο δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε σε οικία του. Επιπλέον, όπως προέκυψε από την προανάκριση, την 9-10.3.2026, εισήλθε σε περιβάλλοντα χώρο στάθμευσης οχημάτων και αποπειράθηκε να παραβιάσει πόρτες θαλάμων ψυγείων φορτηγών, σταθμευμένων εντός της ανωτέρω επιχείρησης, με σκοπό την κλοπή από το εσωτερικό τους χωρίς όμως να ολοκληρώσει την πράξη του, ενώ επίσης την 07.3.2026 αφαίρεσε από τον προαναφερόμενο χώρο στάθμευσης, -8- μπαταρίες φορτηγών καθώς και -200- λίτρα πετρέλαιο από ρεζερβουάρ φορτηγού. Τέλος, ο 29χρονος στερούνταν δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.