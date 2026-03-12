Ρομά «σήκωσαν ολόκληρο… εξοχικό στο Δρακονέρι Μεσσήνης!

Ολόκληρο… εξοχικό «σήκωσαν» δυο ρομά στο Δρακονέρι Μεσσήνης! Η κλοπή καταγγέλθηκε από τον παθόντα στις 8 Μαρτίου, σύμφωνα με τον οποίο το διάστημα από 8 έως 10 του μηνός, άγνωστοι είχαν εισέλθει στην εξοχική οικία που διατηρεί στην περιοχή, παραβιάζοντας παράθυρο. Από εκεί αφαίρεσαν δυο ψυγεία, ένα πιεστικό μηχάνημα, ηλεκτρική κουζίνα, τρεις τηλεοράσεις, έπιπλα και είδη ένδυσης καθώς και μια ένα κλιματικό.

Από την αξιοποίηση των στοιχείων και την προανάκριση οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ διαπίστωσαν πως πρόκειται για δυο ρομά, 49 και 28 ετών. Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια των δυο ανδρών, στις 11 Μαρτίου, εντοπίστηκαν ένα πιεστικό μηχάνημα, μια εσωτερική και μια εξωτερική κλιματική μονάδα και μια τηλεόραση, τα οποία στη συνέχεια αναγνωρίστηκαν από το παθόντα και του αποδόθηκαν.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

