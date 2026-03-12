Τελευταία Νέα
Ρομά «σήκωσαν ολόκληρο… εξοχικό στο Δρακονέρι Μεσσήνης!

Ολόκληρο… εξοχικό «σήκωσαν» δυο ρομά στο Δρακονέρι Μεσσήνης! Η κλοπή καταγγέλθηκε από τον παθόντα στις 8 Μαρτίου, σύμφωνα με τον οποίο το διάστημα από 8 έως 10 του μηνός, άγνωστοι είχαν εισέλθει στην εξοχική οικία που διατηρεί στην περιοχή, παραβιάζοντας παράθυρο. Από εκεί αφαίρεσαν δυο ψυγεία, ένα πιεστικό μηχάνημα, ηλεκτρική κουζίνα, τρεις τηλεοράσεις, έπιπλα και είδη ένδυσης καθώς και μια ένα κλιματικό.

Από την αξιοποίηση των στοιχείων και την προανάκριση οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ διαπίστωσαν πως πρόκειται για δυο ρομά, 49 και 28 ετών. Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια των δυο ανδρών, στις 11 Μαρτίου, εντοπίστηκαν ένα πιεστικό μηχάνημα,  μια εσωτερική και μια εξωτερική κλιματική μονάδα και μια τηλεόραση, τα οποία στη συνέχεια αναγνωρίστηκαν από το παθόντα και του αποδόθηκαν.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εξιχνιάστηκε, ύστερα από αστυνομική έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης, -1- περίπτωση κλοπής σε οικία, που έγινε την 8-10.3.2026 σε τοπική κοινότητα του δήμου Μεσσήνης. Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος -2- ημεδαπών, ηλικίας 49 και 28 ετών αντίστοιχα για κλοπή, ενώ σε έρευνα που έγινε σε οικία τους, βρέθηκαν -2- κλιματιστικές μονάδες, εργαλείο καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, τα οποία όπως προέκυψε είχαν αφαιρεθεί στην ανωτέρω περίπτωση κλοπής και ακολούθως κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον παθόντα.

