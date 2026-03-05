Εξαρθρώθηκε σπείρα που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες – Παράνομο όφελος 280.000 ευρώ, πώς δρούσαν τα μέλη

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές.

Εξιχνιάστηκαν συνολικά 40 περιπτώσεις, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 280.000 ευρώ.

Από την ΕΛΑΣ εντοπίστηκε σπίτι που χρησιμοποιούνταν ως τηλεφωνικό κέντρο για τη διάπραξη των απατών. Συνελήφθησαν έξι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και ο αρχηγός της οργάνωσης καθώς και ο συντονιστής των επιχειρησιακών ομάδων, όλοι Ρομά.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση με τις τηλεφωνικές απάτες

Η εγκληματική οργάνωση διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου της ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή», τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο, τετελεσμένες και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση με περιουσιακό όφελος άνω των 280.000 ευρώ, και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης τερματίστηκε την 03/03/2026 κατόπιν ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης στο Ζεφύρι Αττικής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά την οποία εντοπίστηκε το «τηλεφωνικό κέντρο» της οργάνωσης και εντός αυτού συνελήφθησαν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο συντονιστής των επιχειρησιακών ομάδων και τα υπόλοιπα ενεργά μέλη της.

Όπως διακριβώθηκε, μεθοδολογία δράσης της υπό έρευνα εγκληματικής οργάνωσης αποτελούσε η πραγματοποίηση πλήθους τηλεφωνικών κλήσεων καθημερινά σε θύματα και η παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών με σκοπό το περιουσιακό όφελος. Συγκεκριμένα, τα μέλη της οργάνωσης αναζητούσαν τυχαία ονοματεπώνυμα πολιτών από πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου, τους καλούσαν τηλεφωνικά και παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές και επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως τη δήλωση στην εφορία ή την ασφάλιση μετρητών και τιμαλφών ή τη διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση εντός ή έξωθι της οικίας, ενώ ταυτόχρονα έτερα μέλη της οργάνωσης μετέβαιναν στα σπίτια των θυμάτων και τα αφαιρούσαν ή τα παραλάμβαναν με τη δικαιολογία της καταμέτρησης και της εκτίμησής τους.

Η εγκληματική οργάνωση προκειμένου να δυσχεραίνει τον εντοπισμό της προέβαινε σε σύντομα χρονικά διαστήματα σε αλλαγή εγκατάστασης του «τηλεφωνικού κέντρου» καθώς και στη συνεχή αλλαγή των επιχειρησιακών τηλεφωνικών συνδέσεων και αριθμών. Επιπρόσθετα στους χώρους όπου λειτουργούσαν τα τηλεφωνικά κέντρα είχαν τοποθετήσει κάγκελα ασφαλείας και εγκαταστήσει κυκλώματα παρακολούθησης ώστε να αποτρέπουν και να αντιλαμβάνονται έγκαιρα τυχόν αστυνομική παρουσία.

Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης περιλάμβανε τον διευθυντή και τα μέλη, ήτοι το «τηλεφωνικό κέντρο» και τις «επιχειρησιακές ομάδες».

Τα μέλη της οργάνωσης που αποτελούσαν το τηλεφωνικό κέντρο ή αλλιώς «τηλεφωνητές», είχαν επιφορτιστεί με την συλλογή και την ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών, την ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων, την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους και την εξαπάτησή τους με την προαναφερόμενη μεθοδολογία. Αυτό ήταν το βασικό κομμάτι της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης, καθώς χωρίς τις ενέργειες των μελών του τηλεφωνικού κέντρου, η οργάνωση δεν θα είχε υπόσταση.

Τα μέλη της οργάνωσης που απάρτιζαν τις επιχειρησιακές ομάδες ή αλλιώς «εισπράκτορες χρηματικών ποσών και τιμαλφών», ήταν αρμόδιοι για την μετάβαση στις οικίες ώστε μετά την εξαπάτηση των θυμάτων από τους «τηλεφωνητές» να προβούν στην αφαίρεση των χρηματικών ποσών και τιμαλφών από τα θύματα.

Ο διευθυντής της οργάνωσης επόπτευε τους «τηλεφωνητές» και παράλληλα μαζί με τον συντονιστή καθοδηγούσε τις επιχειρησιακές ομάδες, να μεταβούν άμεσα στην διεύθυνση της οικίας του θύματος ώστε να συλλέξουν τα προϊόντα απάτης και ακολούθως να τα μεταφέρουν σε ασφαλές χώρο στην κατοχή τους. Ως μέσο τέλεσης, οι εισπράκτορες χρησιμοποιούσαν κυρίως ενοικιαζόμενα οχήματα.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

•​20 κινητά τηλέφωνα

•​22 κάρτες SIM

•​Το χρηματικό ποσό των 3.900 εύρω.

•​4 χρυσές αλυσίδες.

•​10 επώνυμα ρολόγια.

•​2 δαχτυλίδια.

•​9 φυσίγγια των 9mm

•​1 καταγραφικό

•​2 ΙΧΕ αυτοκίνητα εκ των οποίων το ένα βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο και όπως εξακριβώθηκε είχε εμπλακεί την 30.07.2025 σε διάπραξη ληστείας αρχικά με το πρόσχημα του υπαλλήλου ΔΕΔΔΗΕ.

