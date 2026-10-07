Ρούμπιο: Αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα – Υπάρχουν ευαίσθητα θέματα

Την αφοσίωση των ΗΠΑ στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ερωτηθείς για το κατά πόσο μπορεί η Ελλάδα να υπολογίζει στη στήριξη των ΗΠΑ σε σημαντικά έργα ενεργειακής ασφάλειας, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δήλωσε: «Εχουμε μεγάλη δέσμευση σε αυτό. Η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται με την εθνική ασφάλεια όπως φαίνεται και στην περίπτωση του Ιράν. Τα γεγονότα αυτά μας έχουν δείξει ότι έχουμε ανάγκη διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας. Έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα το ίδιο. Κάποια από τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Υπάρχουν ευαίσθητα ζητήματα που πρέπει να αναλυθούν σε συγκεκριμένα φόρα».

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. «Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα», είπε.

«Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδας-ΗΠΑ. Θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του Καθέτου Διαδρόμου που έχει καταστήσει την Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG».

Παράλληλα, τόνισε ότι «εχουμε μεγάλο χρέος στην Αρχαία Ελλάδα για τη δημοκρατία. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ στο πρώτο και ελπίζω όχι το τελευταίο ταξίδι μου στην Ελλάδα».

«Η αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ βρίσκεται στο καλύτερο της επίπεδο»

Από την πλευρά του, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε πως η «αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ βρίσκεται στο καλύτερο της επίπεδο».

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών «υπογράμμισε ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Η Ελλάδα είναι άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την προεδρία τους Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τονίζουμε τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου. Chevron και Exxonmobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομίας. Στην καρδιά των σχέσεων μας είναι οι λαοί μας. Η Ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις ΗΠΑ διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα».

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