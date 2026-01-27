Γαλλία: Τέλος τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών – Τι ισχύει στον υπόλοιπο κόσμο

Η κάτω Βουλή της Γαλλίας ενέκρινε τη νύχτα της Δευτέρας νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και εφήβους κάτω των 15 ετών, με στόχο την προστασία της υγείας τους.

Το κείμενο, που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, εγκρίθηκε από τα μέλη της Βουλής με 130 ψήφους υπέρ έναντι 21 κατά και πλέον θα εξεταστεί στη Γερουσία. Σε περίπτωση οριστικής υιοθέτησής του, η Γαλλία θα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα όπου θα επιβληθεί ηλικιακό όριο στην πρόσβαση κοινωνικά δίκτυα.

Η γαλλική κυβέρνηση σκοπεύει να κινηθεί γρήγορα, απαγορεύοντας ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2026 –όταν οι μαθητές επιστρέψουν στα σχολεία—τη δημιουργία νέων λογαριασμών, ενώ ως την 1η Ιανουαρίου 2027 θα επιδιώξει να γίνονται αποτελεσματικοί έλεγχοι στην ηλικία των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης—ακόμη και για τους υφιστάμενους λογαριασμούς, διευκρίνισε η Ενάνφ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του thetoc.gr πατώντας εδώ