ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρύθμιση οφειλών στο Δημόσιο με (έως) 120 δόσεις ζητούν οι χρεωμένοι μικρομεσαίοι

Την ανάγκη θέσπισης μιας νέας, ρεαλιστικής και δίκαιης ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεων προς το Δημόσιο ζητούν επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι.

Μια τέτοια ρύθμιση για τις υπερχρεωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά αντίθετα μπορεί να ενισχύσει τα δημόσια έσοδα και την οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Όπως επισημαίνει, χιλιάδες επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένουν σήμερα εκτός ρυθμίσεων, όχι από επιλογή, αλλά λόγω των αυστηρών και περιοριστικών προϋποθέσεων που συνόδευαν τα προηγούμενα σχήματα. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι χρέη που παραμένουν ανείσπρακτα, επιχειρήσεις που ασφυκτιούν και απώλεια εσόδων για το Δημόσιο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

