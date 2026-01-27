Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Σε σαρωτικούς ελέγχους έχει προχωρήσει η ΑΑΔΕ βάζοντας στο μικροσκόπιο επιχειρήσεις που δεν έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS.

Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν έχουν συνδέσει τα συστήματά τους με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα.

Κυρώσεις επιβάλλονται και στις εταιρείες πώλησης και υποστήριξης των σχετικών λογισμικών. Τα πρόστιμα ανέρχονται σε 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και σε 20.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά βιβλία, ενώ για τις εταιρείες παροχής και υποστήριξης λογισμικού προβλέπονται ακόμη και κυρώσεις που φθάνουν έως την ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

