Σαν σήμερα: 11η Σεπτεμβρίου – Το χρονικό της ημέρας που άλλαξε τον κόσμο

Μέσα σε τρεις ώρες το πιο επιβλητικό κτρίο της Νέας Υόρκης είχε γίνει συντρίμμια και το Πεντάγωνο είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και χιλιάδες ακόμη είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Οι ΗΠΑ και ο κόσμος ολόκληρος ήταν σε κατάσταση σοκ.

Πώς ήταν δυνατόν μία τετραπλή, συντονισμένη τρομοκρατική επίθεση τέτοιας έκτασης να λάβει χώρα στο έδαφος της ισχυρότερης δύναμης του πλανήτη; Τις ημέρες που ακολούθησαν μάθαμε τα πάντα για την Αλ Κάιντα, την ισλαμική τρομοκρατία και είδαμε σχεδόν τα πάντα να αλλάζουν.

Στα 20 χρόνια που πέρασαν από τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου (9/11 στην αμερικανική γραφή) τα όσα συνέβησαν την ημέρα της πιο αιματηρής τρομοκρατικής επίθεσης στην ανθρώπινη ιστορία έχουν εξεταστεί από κάθε δυνατή πτυχή, χιλιάδες αναλύσεις έχουν γραφτεί για τις ρίζες του κακού και τον αντίκτυπό του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ας θυμηθούμε πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα:

Εκείνο το πρωί, τέσσερα επιβατηγά αεροσκάφη που ταξίδευαν από τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες στην Καλιφόρνια, κατελήφθηκαν εν πτήση από 19 τρομοκράτες της Αλ Κάιντα. Οι αεροπειρατές ήταν οργανωμένοι σε τρεις ομάδες πέντε αεροπειρατών και μία ομάδα τεσσάρων. Κάθε ομάδα είχε έναν αεροπειρατή που είχε λάβει εκπαίδευση πιλότου, ο οποίος ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους. Ο ρητός στόχος τους ήταν να καταρρίψουν κάθε αεροπλάνο σε ένα εξέχον αμερικανικό κτίριο, προκαλώντας τεράστιες απώλειες και μερική ή πλήρη καταστροφή των κτιρίων στόχων.

7:59 -Η πτήση 11 της American Airlines, ένα Boeing 767 με 81 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος, απογειώνεται από το Logan International Airport στη Βοστόνη με προορισμό το Los Angeles International Airport.

8:14 – Η πτήση 175 της United Airlines Flight, ένα Boeing 767 με 56 επιβάτες και 9 μέλη πληρώματος, αναχωρεί από το Logan International Airport για το Los Angeles International Airport.

8:14 – 5 αεροπειρατές έχουν τον έλεγχο της Πτήσης 11 πάνω από τη Μασσαχουσέτη.

8:20 – Η Πτήση 77 της American Airlines με 58 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος αναχωρεί από το σWashington Dulles International Airport για το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

8:42 – Η Πτήση 93 της United Airlines, ένα Boeing 757 με 37 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος, απογειώνεται από το Newark International Airport για το San Francisco International Airport.

8:42 – 8:46 – Η Πτήση 175 ελέγχεται από τους τρομοκράτες πάνω από το βορειοδιτικό Νιου Τζέρσι.

8:46 – Το Boeing 767 της Πτήσης 11 «καρφώνεται» στον Βόρειο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, ανάμεσα στον 93ο και τον 99ο όροφο. Σκοτώνονται και οι 92 επιβαίνοντες.

8:50–8:54 –Η Πτήση 77 περνάει στον έλεγχο των τρομοκρατών πάνω από το νότιο Οχάιο.

9:03 – Ο Νότιος Πύργος δέχεται επίθεση από το αεροσκάφος της Πτήσης 175. Το Boeing θα συντριβεί ανάμεσα στον 77ο και τον 85ο όροφο. Και οι 65 επιβαίνοντες σκοτώνονται.

9:28 – Η Πτήση 93 περνάει στον έλεγχο των τρομοκρατών πάνω από το βόρειο Οχάιο.

9:37 – Η Πτήση 77 θα συντριβεί στη δυτική πτέρυγα του Πενταγώνου. Και οι 64 επιβαίνοντες σκοτώνονται.

9:45 – Δίνεται εντολή να κλείσει ο εναέριος χώρος των ΗΠΑ και όλα τα αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν πτήσεις εκείνη την ώρα καλούνται να προσγειωθούν στο πιο κοντινό αεροδρόμιο.

9:59 – Ο Νότιος Πύργος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου καταρρέει, 56 λεπτά μετά την επίθεση των τρομοκρατών της Αλ Κάιντα.

10:03 – Η Πτήση 93 θα συντριβεί σε ένα χωράφι στην κομητεία Σόμερσετ της Πενσυλβανίας. Πληροφορίες που ήρθαν αργότερα στο φως δείχνουν ότι οι επιβάτες είχαν μάθει για τις επιθέσεις στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και στο Πεντάγωνο και προσπάθησαν να αντισταθούν στους αεροπειρατές. Και οι 44 επιβαίνοντες σκοτώθηκαν.

10:28 – Ο Βόρειος Πύργος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου καταρρέει, 1 ώρα και 42 λεπτά μετά την επίθεση. Το ξενοδοχείο Marriott στη βάση των δύο πύργων επίσης καταστρέφεται.

10:50 Πέντε όροφοι της δυτικής πλευράς του Πενταγώνου καταρρέουν από τη φωτιά.

Δυόμιση ώρες αφότου η πρώτη πτήση αναχώρησε από τη Βοστόνη οι εμβληματικοί Δίδυμοι Πύργοι έχουν γίνει συντρίμμια. Διασώστες και εθελοντές δίνουν μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων. Η ζωή στην Αμερική και στη Δύση ευρύτερα μπαίνει σε μία άλλη τροχιά.

Αν και τα δίκτυα επικοινωνίας εκείνης της εποχής μπορεί να φαίνονται “αργά” για τα σημερινά δεδομένα, μόλις δύο λεπτά μετά τη συντριβή του πρώτου αεροσκάφους στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, μεταδόθηκαν οι πρώτες τηλεοπτικές εικόνες και η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου.

It took media sites minutes to start coverage of the crash.Image: Visual Capitalist

Λιγότερο από 10 λεπτά μετά την πρώτη επίθεση ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζορτζ Μπους, που ήταν σε μία εκδήλωση σε δημοτικό σχολείο της Φλόριντα, μαθαίνει τι έχει συμβεί. Με δεκάδες κάμερες στραμμένες στους Δίδυμους Πύργους εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο θα δουν σε απευθείας μετάδοση τη συντριβή του δεύτερου αεροσκάφους, 17 λεπτά μετά την πρώτη.

Ένα νέο κτίριο 94 ορόφων δεσπόζει πλέον στο σημείο των Δίδυμων Πύργων. Αλλά οι πληγές ακόμη δεν έχουν κλείσει.

