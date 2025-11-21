Σαρώνει αυτή η παράβαση στους δρόμους της Ελλάδας -Χωρίς δίπλωμα έμειναν 1.225 οδηγοί και θα πληρώσουν πρόστιμο 350 ευρώ

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους και τις ενημερωτικές δράσεις, με στόχο τη συμμόρφωση όλων των οδηγών και των επιβατών.

Με την έλευση του νέου ΚΟΚ ,βλέπουμε μια σαφώς μεγαλύτερη αφοσίωση της πολιτείας ως στην ενίσχυση του πλαισίου ασφαλείας στους δρόμους και στη σημαντική μείωση των ατυχημάτων. Προς αυτό το σκοπό, η Τροχαία προχωρά σε πιο οργανωμένες ενέργειες ελέγχου για μια σειρά παραβάσεων που βλέπουμε στον δρόμο.

Μία από αυτές έχει βρεθεί στο επίκεντρο της Τροχαίας, καθώς η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει εντατικά τους ελέγχους και τις ενημερωτικές δράσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο τη συμμόρφωση όλων των οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

