Σχέδιο μείωσης του ενεργειακού κόστους για όλες τις επιχειρήσεις

Μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους για το σύνολο των επιχειρήσεων και όχι μόνο για τις ενεργοβόρες αναζητεί η κυβέρνηση. Οπως διαπιστώθηκε στη χθεσινή σύσκεψη υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, η κυβέρνηση παραμένει προσανατολισμένη στην πρόταση του ΣΕΒ, υιοθέτησης ενός μηχανισμού μείωσης του ενεργειακού κόστους για την ενεργοβόρο βιομηχανία, αντίστοιχου με αυτόν που εφάρμοσε η Ιταλία. Θα τον εξετάσει ωστόσο σε συνάρτηση με τα περιθώρια μείωσης του ενεργειακού κόστους στις επιχειρήσεις όλων των κλάδων και στο πλαίσιο μιας συνολικότερης παρέμβασης μείωσης του ενεργειακού κόστους.

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, αυτό έγινε σαφές χθες στους εκπροσώπους του ΣΕΒ από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία εκπροσωπήθηκε στη σύσκεψη και από τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, καθώς και τους υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο.