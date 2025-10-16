Σχόλιο της Λαϊκής Συσπείρωσης Καλαμάτας για τα οικονομικά του Δήμου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το παράδειγμα του Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Πανηγυρίζει η κα. Κουμάντου αντιδήμαρχος για την αύξηση των εσόδων σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα τον Ιούλιο κατά 4.200.000, τον Αύγουστο κατά 4.400.000 ευρώ και τον Σεπτέμβριο κατά 5.263.000 ευρώ. Σε απλά μαθηματικά αυτό σημαίνει ότι ο Καλαματιανός λαός έχει πληρώσει τεράστια ποσά περισσότερα ακόμα και από αυτά που προϋπολογίζανε. Συνεχίζει σε μεγάλο βαθμό η πολιτική που κατά 70% προέρχεται από την φορολογία του λαού και 30% από την κρατική χρηματοδότηση, επιδοτήσεις και προγράμματα.

Αυτό που «άλλαξε» τώρα και αύξησε τα έσοδα είναι ότι πραγματοποιήθηκαν κατασχέσεις σε χιλιάδες Καλαματιανούς για κλήσεις, πρόστιμα πριν από 10-20 χρόνια. Στάλθηκαν ραβασάκια ή δεν στάλθηκαν ποτέ, ακόμα και για πληρωμένες κλήσεις της προηγούμενης δεκαετίας. Για χρέη μαγαζιών , φαρμακείων, κ.λ.π. που οι ιδιοκτήτες τους δεν είχαν ειδοποιηθεί ποτέ και τώρα έγιναν κατασχέσεις.

Από εκεί πηγάζουν τα έσοδα , από την φορομπηξία του λαού. Μήπως αυτά τα επιπλέον που μάζεψε, κατευθύνθηκαν σε έργα, σε αγορές κτιρίων και απαλλοτριώσεις, σε παραπάνω υπηρεσίες προς τους δημότες; Όχι είναι η απάντηση και αυτή βγαίνει και από τους πίνακες της Δημοτικής Αρχής. Αυτή πολιτική θα συνεχιστεί και στον προϋπολογισμό του 2026 που είναι μπροστά μας. Ήδη είχαμε αύξηση στα δημοτικά τέλη 27% το 2025. Μόνο ο λαός μπορεί να μπει εμπόδιο σε αυτή την φορομπηχτική πολιτική, μέσα από κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις και από την καθοριστική παρέμβαση του σε όλα τα επίπεδα.