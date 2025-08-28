Δημήτρης Πτωχός: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει σε νέες κοινωνικές δομές για χιλιάδες συμπολίτες μας»- Πρόσκληση 4 εκατ. ευρώ για κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία και συσσίτια

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσκλησης για τη δημιουργία και λειτουργία νέων κοινωνικών δομών που θα προσφέρουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Πρόκειται για κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία και δομές παροχής συσσιτίων, τα οποία θα λειτουργήσουν σε σταθερή και συστηματική βάση, με στόχο την καθημερινή στήριξη ευάλωτων ατόμων και οικογενειών.

Η πρωτοβουλία αυτή, συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ και ενταγμένη στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027», αποτελεί μια μεγάλη επένδυση στην κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε:

«Με τη δημιουργία αυτών των νέων κοινωνικών δομών κάνουμε πράξη μια βασική μας δέσμευση: να σταθούμε δίπλα στους πολίτες που χρειάζονται περισσότερο την αλληλεγγύη της κοινωνίας μας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει σε σταθερούς μηχανισμούς στήριξης που θα προσφέρουν καθημερινά βοήθεια και αξιοπρέπεια. Κανείς συμπολίτης μας δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος απέναντι στις δυσκολίες.

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στην κοινωνική πολιτική της Περιφέρειας. Θέλουμε κάθε πολίτης να γνωρίζει ότι υπάρχει ένα αξιόπιστο δίχτυ προστασίας που μπορεί να τον στηρίξει, είτε χρειάζεται καθημερινή σίτιση, είτε φάρμακα, είτε βασικά αγαθά. Επενδύουμε σε παρεμβάσεις με διάρκεια, που θα καλυτερεύσουν τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων και θα κάνουν την κοινωνία μας πιο συνεκτική, πιο ανθρώπινη και πιο δίκαιη. Αυτός είναι ο στόχος μας και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα».

Τα κοινωνικά παντοπωλεία θα διαθέτουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε νοικοκυριά που δοκιμάζονται, οι δομές παροχής συσσιτίων θα εξασφαλίζουν καθημερινά ζεστά γεύματα σε όσους δεν μπορούν να καλύψουν αυτή τη βασική τους ανάγκη, ενώ τα κοινωνικά φαρμακεία θα παρέχουν δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε ανασφάλιστους και οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, περισσότερα από 15.000 άτομα θα επωφεληθούν από τις νέες δομές, γεγονός που καταδεικνύει την ευρύτητα και τη σημασία της δράσης.

Η υποβολή προτάσεων από τους επιλέξιμους φορείς ολοκληρώνεται στις 28 Νοεμβρίου 2025, αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (www.logon.ops.gr ). Αναλυτικές πληροφορίες και όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται διαθέσιμα στον ιστότοπο www.eydpelop2127.gr.

Διαβάστε εδώ τη σχετική απόφαση.