ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ένοπλη ληστεία με λεία 200.000 ευρώ στα Τρόπαια Γορτυνίας (video)

Ληστεία που θυμίζει κινηματογραφική ταινία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (12/10) στα Τρόπαια Γορτυνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι δράστες με καλυμμένα πρόσωπα αιφνιδίασαν πρατηριούχο την ώρα που έκλεινε το βενζινάδικό του στον οικισμό Κοκλαμά και, υπό την απειλή όπλου, τον ανάγκασαν να τους οδηγήσει στο σπίτι του. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ληστές απέσπασαν περίπου 200.000 ευρώ σε μετρητά και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, εξετάζοντας το ενδεχόμενο οι δράστες να γνώριζαν εκ των προτέρων για το μεγάλο χρηματικό ποσό.

