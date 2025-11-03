Σε εξέλιξη έργα για αντιπυρικές ζώνες πέριξ οικισμών στο Δήμο Γορτυνίας

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα ενίσχυσης πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στη Δημοτική Ενότητα Τροπαίων και στις Δημοτικές Ενότητες Τρικολώνων, Κλείτορος, Δημητσάνας και Λαγκαδίων του Δήμου Γορτυνίας με στόχο την αντιπυρική προστασία και τη θωράκιση του μοναδικού φυσικού τοπίου της περιοχής.

Οι εργασίες για την δημιουργία των ζωνών στις περιοχές της Γορτυνίας έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με βάση την υπάρχουσα δασική βλάστηση, το ανάγλυφο της εκάστοτε περιοχής και τις κλίσεις του εδάφους, τις κλιματεδαφικές συνθήκες και την ευφλεκτικότητα των υπαρχόντων δασικών φυτών. Οι παρεμβάσεις θα συντελέσουν στον περιορισμό της εξάπλωσης των δασικών πυρκαγιών και στην μείωση της έντασης του φαινομένου της πυρκαγιάς με θετικές επιπτώσεις στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων αλλά και των υπαρχόντων οικισμών.

Για την αύξηση της πυροπροστασίας των δασικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής και τη δημιουργία δυσμενών οικολογικών συνθηκών για την εξάπλωση της δασικής πυρκαγιάς, γίνονται διασπάσεις της συνέχειας της δασικής βλάστησης μέσω της δημιουργίας και εγκαθίδρυσης ζωνών πλάτους 10 μέτρων κατά θέσεις περιμετρικά των οικισμών Τριποταμιάς, Λιβαδακίου, Καλλιανίου, Τροπαίων, Σπαθαρίου και Δόξας (Δ.Ε. Τροπαίων), αρμοδιότητας Δασαρχείου Τροπαίων, και περιμετρικά των οικισμών Σύρνας, Παλαμαρίου, Στεμνίτσας (Δ.Ε. Τρικολώνων), Δημητσάνας (Δ.Ε. Δημητσάνας), Λαγκαδίων (Δ.Ε. Λαγκαδιών), Πρασίνου (Δ.Ε. Κλείτορος) που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Δασαρχείου Βυτίνας.

Οι εργασίες που διενεργούνται είναι υλοτομία δένδρων, μεταφορά – στοίβαξη, διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης με προωθητήρα γαιών (μπουλντόζα), αραίωση – αποκλάδωση, αφαίρεση υπορόφου (θαμνώδη βλάστηση), θρυμματισμός και διαχείριση των προϊόντων δασικής βιομάζας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024» του Άξονα Προτεραιότητας 6 (Α.Π. 6) «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών» στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ»

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης δήλωσε: «Με τη δημιουργία των αντιπυρικών ζωνών ενισχύεται ουσιαστικά η ανθεκτικότητα του Δήμου Γορτυνίας απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Οι παρεμβάσεις αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου προ-κατασταλτικού σχεδίου πυροπροστασίας, επιτυγχάνοντας αφενός την προστασία των οικιστικών περιοχών και του ανθρώπινου πληθυσμού, και αφετέρου την αποτροπή της επέκτασης πυρκαγιών στο ευρύτερο δασικό οικοσύστημα. Θα διεκδικήσουμε και νέες χρηματοδοτήσεις προκειμένου το έργο να επεκταθεί και σε άλλους οικισμούς.», τόνισε ο κος Κούλης.