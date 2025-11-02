Κώστας Τζιούμης: «Το Παναρκαδικό Νοσοκομείο έχει τεράστια προσφορά στην τοπική κοινωνία» (video)

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής, ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης προχώρησε σε σειρά τοποθετήσεων σχετικά με σημαντικά ζητήματα που αφορούν το Παναρκαδικό Νοσοκομείο και την ευρύτερη περιοχή.

Για το Παναρκαδικό Νοσοκομείο και την προσφορά της Π.Ο.Α.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης υπογράμμισε πως ίσως το μεγαλύτερο έργο που έχει συντελεστεί από την Παναρκαδική Ομοσπονδία Αμερικής στην Ελλάδα είναι το Παναρκαδικό Νοσοκομείο, καθώς και η διαχρονική της προσφορά στη στήριξή του.

Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας για την αναβάθμιση του νοσοκομείου, την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού, αλλά και στη συνεχή παρουσία της δίπλα στο νοσοκομείο.

«Το Παναρκαδικό Νοσοκομείο έχει τεράστια προσφορά στην τοπική κοινωνία, παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας σε όλους τους κατοίκους της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου. Είμαστε υπερήφανοι για τη λειτουργία και την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τζιούμης.

Για το άλσος και τον χώρο στάθμευσης στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο

Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι το άλσος, που βρίσκεται δίπλα στο νοσοκομείο, σήμερα παραμένει αναξιοποίητο και μη προσβάσιμο για τους πολίτες.

«Ο Δήμος Τρίπολης είναι διατεθειμένος, εφόσον συμφωνήσει η Παναρκαδική Ομοσπονδία Αμερικής, να μας παραχωρηθεί η χρήση του χώρου, ώστε να το αξιοποιήσουμε και να το μετατρέψουμε σε έναν φιλόξενο χώρο αναψυχής για τους πολίτες», δήλωσε ο Δήμαρχος.

Αναφορικά με το οικόπεδο που χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης, ο κ. Τζιούμης επεσήμανε ότι υπάρχει δέσμευση από την Πολιτεία για τη διάνοιξη του περιφερειακού δρόμου της Τρίπολης.

«Όσο υπάρχει αυτή η δέσμευση, η Παναρκαδική Ομοσπονδία δεν μπορεί να αξιοποιήσει τον χώρο. Δεν είναι δυνατόν ένα οικόπεδο να παραμένει δεσμευμένο για χρόνια, με τον ιδιοκτήτη να καταβάλλει φόρους χωρίς να προχωρούν έργα. Έχουμε ήδη υποβάλει πρόταση, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, για την ολοκλήρωση του περιφερειακού δρόμου. Αν εγκριθεί, θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες απαλλοτρίωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το οικόπεδο θα αποδεσμευτεί», ανέφερε.

Για την ίδρυση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας

Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι έχει ήδη εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ για τη σύσταση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, η οποία θα καλύπτει ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

«Πρόκειται για μια σπουδαία εξέλιξη, που θα προσφέρει μεγάλη εξυπηρέτηση στους πολίτες και ενισχύει σημαντικά τον ρόλο του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Η Παναρκαδική Ομοσπονδία είχε καθοριστική συμβολή και σε αυτή την προσπάθεια», τόνισε.

Για το νέο κυλικείο του Παναρκαδικού Νοσοκομείου

Ο κ. Τζιούμης συνεχάρη την Παναρκαδική Ομοσπονδία για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού κυλικείου εντός του Παναρκαδικού Νοσοκομείου.

«Το νέο κυλικείο αποτελεί πραγματικό κόσμημα για το νοσοκομείο. Εξυπηρετεί τους πολίτες και παράλληλα δημιουργεί έσοδα. Ο Δήμος Τρίπολης θα σταθεί αρωγός στην προσπάθειά σας ώστε να μην συνεχιστεί η λειτουργία του παλαιού κυλικείου», δήλωσε.