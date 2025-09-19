Τελευταία Νέα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Σε εξέλιξη έργα συντήρησης και βελτίωσης στο οδικό δίκτυο του Ισθμού από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα συντήρησης και βελτίωσης του Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας, συνολικού προϋπολογισμού 2,3 εκατομμυρίων ευρώ, που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι παρεμβάσεις, αυτήν την εβδομάδα, επικεντρώνονται στον Ισθμό, σε ένα κομβικό σημείο μεγάλης κυκλοφορίας και επισκεψιμότητας, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση των υποδομών.

Την πορεία των εργασιών παρακολούθησε από κοντά ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας, Αναστάσιος Γκιολής.

