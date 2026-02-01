Σε εξέλιξη η κακοκαιρία: Τι ώρα θα χτυπήσει το δεύτερο κύμα – Η Πελοπόννησος στις επτά περιοχές με red code, «βροχή» από 112 – 30 τόνους νερό ανά στρέμμα στη Μεσσηνία (pic’s & video)

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν από τα ξημερώματα της Κυριακής σε πολλές περιοχές της Αττικής, ενώ μηνύματα από το 112 ήχησαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Πελοπόννησος και Αρκαδία βρίσκονται ήδη στο πρώτο μέτωπο, ενώ ανάπαυλα αναμένεται πριν ξεκινήσει το «δεύτερο κύμα από αργά το απόγευμα που θα συνοδεύεται από ισχυρότατες ριπές ανέμων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΧΗ

Στη Μεσσηνία, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η καταρρακτώδης βροχή που έφερε η κακοκαιρία υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τους 30 τόνους ανά στρέμμα. Δρόμοι πλημμύρισαν ενώ κατολίσθηση στο Πήδημα, στον δρόμο που συνδέει την περιοχή με τα Αρφαρά, κατέβασε έναν χείμαρρο με φερτά υλικά που κάλυψαν το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διακοπεί.

Στην Καλαμάτα μικροπροβλήματα προκλήθηκαν σε δρόμους από φερτά υλικά και λάσπες. Στην περιοχή του Πηδήματος που πλημμύρισε από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν τα συνεργεία του Δήμου για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ ανεμοστρόβιλος στο Πελεκιτό προκάλεσε την πτώση και κοπή δέντρων (Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ)

Προβλήματα σε περιοχές του Δήμου Μεσσήνης από την ισχυρή βροχόπτωση. Ο δρόμος προς το Νεοχώρι παραμένει κλειστός λόγω συσσώρευσης χωμάτων, ενώ στο Τζάνε υπερχείλισε ρέμα, με το νερό να εισέρχεται σε αυλές κατοικιών.(Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ)

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Για σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι βροχοπτώσεις που αναμένονται εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Ειδικότερα:

Την Κυριακή (1/2)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τη Δευτέρα (2/2)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στα ανατολικά και τα νότια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τις πρωινές ώρες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά από δυτικές 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.