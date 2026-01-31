Τελευταία Νέα
Η κακοκαιρία χτυπά για 48 ώρες με επίμονες βροχές και επικίνδυνες καταιγίδες από σήμερα – Η Πελοπόννησος στις «κόκκινες» περιοχές

Με βροχές και ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας έκανε την «εμφάνισή» της σήμερα (31.01.2026) η κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει για 48 ώρες με επίμονες βροχές και καταιγίδες σχεδόν όλη την Ελλάδα, μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επικίνδυνα φαινόμενα τα οποία θα είναι έντονα και θα έχουν διάρκεια.

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε να χτυπά ελαφρά την Ελλάδα από το πρωί, αναμένεται να ενταθεί το βράδυ του Σαββάτου. Εκτιμάται ότι θα πέσουν τόνοι νερού μέσα σε λίγες ώρες, με αποτέλεσμα τα φαινόμενα να θεωρούνται ακόμη πιο επικίνδυνα λόγω του κορεσμού του εδάφους. Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν τα δυτικά από το βράδυ, με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χιόνια ακόμη και χαλάζι.

Η πιο επικίνδυνη ημέρα ωστόσο είναι η Κυριακή όπου θα ρίξει πυκνό χιόνι στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδος ενώ θα σημειωθούν επίμονες βροχές και καταιγίδες σε 8 περιοχές: Δυτικά, Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία, Κρήτη, Κυκλάδες, ανατολικό Αιγαίο και Αττική.

