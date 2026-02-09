Τελευταία Νέα
Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού ψαρά στην περιοχή Τρίνησα του Λακωνικού κόλπου

Σε εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού ψαρά στην περιοχή Τρίνησα του Λακωνικού κόλπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Laconiatv, η βάρκα του ψαρά έχει εντοπιστεί με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό του ιδίου.

Στις έρευνες συμμετέχει ισχυρή δύναμη ανδρών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, πιθανή θεωρείται η συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma, προκειμένου να ενισχυθούν οι έρευνες από αέρος.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές αναμένεται τις επόμενες ώρες.

