Φοινικούντα: Έφοδος του Ανθρωποκτονιών στο κατάστημα του επιχειρηματία που δούλευε ο 22χρονος συνεργός

Έφοδο σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας όπου εργαζόταν ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα πραγματοποιεί η αστυνομία το μεσημέρι της Δευτέρας (17.11.25).

Πρόκειται για κατάστημα που ανήκει σε φίλο του ανιψιού του 68χρονου θύματος της δολοφονίας στη Φοινικούντα και ο οποίος μάλιστα είχε κληθεί να καταθέσει στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με εντολή της συγκεκριμένης δικαστικής λειτουργού, άνδρες του τμήματος Ανθρωποκτονιών κάνουν «φύλλο και φτερό» το κατάστημα, προκειμένου να εντοπίσουν κάτι το οποίο μπορεί να τους είναι πολύτιμο για τις περαιτέρω έρευνες.

Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ήταν ο πρώτος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του 68χρονου μετά τη δολοφονία το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Πηγή: newsit.gr