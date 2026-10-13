Σε εξέλιξη το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας

Σήμερα, ημέρα Τρίτη μεσημέρι κάνοντας μερικό απολογισμό των δράσεων παρά τις ανατροπές του καιρού και διάφορες δυσκολίες που φέρνει η ζωή χωρίς την άδειά μας, μετράμε 11 παραστάσεις, 2 εργαστήρια και μία παρέλαση που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση κοινού και μαθητών. Συνεχίζεται για τέταρτη ημέρα το Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας, με μία παράσταση στις 18.00 στο Πνευματικό Κέντρο από τη συγγραφέα και εικονογράφο Λήδα Βαρβαρούση , που μας ταξιδεύει παρέα με «τα τέρατα στα πέρατα του κόσμου» μέσα από μία παράσταση ζωγραφήγησης για ηλικίες 4+.

Στη συνέχεια το βράδυ στις 20.00 στο Καφέ ΣΤΟΛΙΔΙ ΕΝΑ , στην οδό Αριστοδήμου 97, στον σκεπασμένο χώρο της αυλής, με ελεύθερη είσοδο η ομάδα της Στέλλας Μαγγανά και Βανέσας Κουρτέση παρουσιάζει την παράσταση για μεγαλύτερές ηλικίες ΝUDE II. Μια παράσταση , ποιητική περφόρμανς στο όριο ανάμεσα στο θέατρο κούκλας και τη φωνητική αυτοσχεδιαστική σύνθεση. Στον πυρήνα της βρίσκεται μία κούκλα που γεννιέται, διαλύεται, χάνεται και επανασυντίθεται. Εκεί συναντιούνται η μοναξιά, η ανάγκη για τον άλλον, ο τρόμος της διάλυσης, αλλά και η δυνατότητα της αναγέννησης.

Αύριο ημέρα Τετάρτη και Πέμπτη μέρα του Φεστιβάλ , περιμένουν το κοινό 2 εξαιρετικές παραστάσεις για παιδιά το πρωί και μαθητικό κοινό, η παράσταση « Ένας δράκος στην κάλτσα μου» από την ομάδα ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ και «Αυτό που μας κάνει ανθρώπους» από την ομάδα ΜΑΡΜΙΤΑ.

Το απόγευμα για το ευρύ κοινό επαναλαμβάνεται στις 18.00 στο Εργατικό Κέντρο η ευαίσθητη παράσταση των ΜΑΡΜΙΤΑ « αυτό που μας κάνει ανθρώπους», για ηλικίες 4+ και στις 19.30 στο Πνευματικό Κέντρο για ηλικίες μεγαλύτερες 10+ η μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στην γυναίκα μέσα από από παραδοσιακή ζωντανή μουσική και τραγούδια με τίτλο « Φτου σκόρδα, cherchez la femme» από την ομάδα ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ. Διαχρονικές ιστορίες που ζωντανεύουν μέσα από μουσικές παραδόσεις του κόσμου . ιστορίες για τον κύκλο της ζωής, την αγάπη, την απώλεια. Τραγούδια για τη γυναίκα, τραγούδια της δουλειάς. Μια παράσταση με ζωντανή μουσική και αφηγηματικά τραγούδια, με την τεχνική των Crankies

Στην είσοδο του Πνευματικού Κέντρου βρίσκεται μία έκθεση καλλιτεχνικής μάσκας από τα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο και εκθετήριο με αναμνηστικά του φεστιβάλ, τσάντες , μπλούζες, κούπες, και χειροποίητες θεατρικές κούκλες που πωλούνται.

Το φεστιβάλ συνεχίζεται πλουσιότερο σε δράσεις και ενδιαφέρον μέχρι και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου για όλες τις ηλικίες.