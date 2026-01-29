Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Σπάρτης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν τις πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου 2026.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος βρισκόταν από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης των ακραίων φαινομένων σε διαρκή επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και με το υπ’ αρ. πρωτ. 1613/28-1-2026 έγγραφό του, είχε αιτηθεί την κήρυξη του Δήμου Σπάρτης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών.

Η εν λόγω κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για τρεις μήνες, δηλαδή έως και τις 27 Απριλίου 2026.

