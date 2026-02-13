Μ. Βακαλόπουλος: Τιμούμε τη μνήμη των προγόνων μας – Δίνουμε στα Κοιμητήρια του Δήμου μας την ευπρέπεια και τις υποδομές που τους αρμόζει

Το έργο που έχει συντελεστεί για την αποκατάσταση της εικόνας των 88 Κοιμητηρίων του Δήμου Σπάρτης, προκειμένου να έχουν την πρέπουσα εικόνα και τις απαραίτητες υποδομές, παρουσίασε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος, μαζί με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κ. Ευστράτιο Κοκκορό και τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για τα Κοιμητήρια, κ. Τάκη Μπαρέλο.

Με αφορμή το πρώτο Ψυχοσάββατο του έτους και ενόψει της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Δήμαρχος Σπάρτης τόνισε ότι «τα Κοιμητήρια αποτελούν μια βασική υποδομή για κάθε πολιτισμένη κοινωνία. Είναι χώροι ιεροί. Είναι οι χώροι που έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους, τους προγόνους μας και θέλουμε να μπορούμε να τιμούμε τη μνήμη τους με τη δέουσα ευπρέπεια και τις απαραίτητες υποδομές. Γι’ αυτό και από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε ως νέα Δημοτική Αρχή, επιλέξαμε συνειδητά να πράξουμε αυτό που όλοι θεωρούμε αυτονόητο, ωστόσο δεν ήταν για πολλά χρόνια».

Όπως πρόσθεσε ο κ. Βακαλόπουλος, «η εικόνα που παρουσίαζαν τα συνολικά 88 Κοιμητήρια του Δήμου Σπάρτης, ήταν μια εικόνα απογοητευτική, που δεν αντανακλούσε σε μια πολιτισμένη κοινωνία», λέγοντας ότι ως νέα Δημοτική Αρχή τέθηκε εξαρχής σε προτεραιότητα ο ευπρεπισμός όλων των Κοιμητηρίων του Δήμου.

Ενδεικτικά ανέφερε τις εργασίες αποκατάστασης της εικόνας του 1ου Κοιμητηρίου Σπάρτης, με την κατάργηση τάφων, την επαναδιαμόρφωση των διαδρόμων, αλλά και την απομάκρυνση των αδρανών υλικών. «Συνολικά συγκεντρώθηκαν και απομακρύνθηκαν από τα Κοιμητήρια, περίπου 530 τόνοι αδρανών υλικών, που ήταν στοιβαγμένοι για αρκετά χρόνια, δημιουργώντας τόσο πρόβλημα πρόσβασης, όσο και άσχημης εικόνας για έναν καθαγιασμένο χώρο», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα και με αφορμή τη διάθεση οστεοθυρίδων σε όλα τα Κοιμητήρια, ο κ. Βακαλόπουλος αναφέρθηκε στην απλοποίηση της διαδικασίας για την απόκτησής τους και με δεδομένο το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από δημότες, διευκρίνισε ότι ο Δήμος έχει επάρκεια σε οστεοφυλάκια και γίνεται ο απαραίτητος προγραμματισμός για την αύξησή τους.

Αναλυτικά στοιχεία σε ό,τι αφορά στις οστεοθυρίδες και στη διαδικασία για την παραχώρησή τους, έδωσε ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Πρασίνου & Κοιμητηρίων, κ. Ευστράτιος Κοκκορός, ο οποίος έκανε σύντομο απολογισμό των εργασιών του αρμοδίου Τμήματος. Ειδικότερα, όπως τόνισε το αρμόδιο Τμήμα κάθε χρόνο:

Διεκπεραιώνει όλες τις διοικητικές διαδικασίας λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων (88), τήρησης των σχετικών αρχείων καταγραφής, των στοιχείων δικαιούχων, εξυπηρέτησης πολιτών, διαδικασίες ταφής – εκταφής, παραχώρησης οικ. τάφων, μεταφοράς οστών κλπ.

Επιπλέον συντάσσει την σχετική Μελέτης ανάθεση Ταφών – Εκταφών σε εξωτερικό συνεργάτη και επιβλέπει την υλοποίηση της.

Ενδεικτικά διεκπεραιώνονται κατά μέσο όρο 380 υποθέσεις ταφής ανά έτος και 230 υπηρεσιακές εκταφές ανά έτος.

Διεκπεραιώνει με το εργατοτεχνικό προσωπικό και τους κατά περίπτωση εξωτερικούς συνεργάτες τις εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, ευπρεπισμού των κοιμητηρίων και των τεχνικών υποδομών τους.

Σημαντικότερη σε όγκο η εργασία καθαρισμού και χορτοκοπής των 88 κοιμητηρίων που απαιτεί από 4 έως 6 επαναλήψεις κατ έτος, εκ των οποίων οι δύο (Πάσχα και Αυγούστου) πραγματοποιούνται από εξωτερικό συνεργείο, ενώ οι υπόλοιπες από το προσωπικό του Δήμου.

Από την πλευρά του ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Παναγιώτης Μπαρέλος αναφέρθηκε στην εντατική προσπάθεια που έχει γίνει στα Κοιμητήρια των Κοινοτήτων του Δήμου, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι υλοποιείται η προεκλογική δέσμευση του Δημάρχου να διορθωθούν «τα κακώς κείμενα των Κοιμητηρίων». Προς αυτή την κατεύθυνση η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με το διοικητικό προσωπικό καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες, προκειμένου να έχει το σύνολο των Κοιμητηρίων του Δήμου την εικόνα που τους αρμόζει.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2024 και του 2025 έγινε σε σημαντικό αριθμό κοιμητηρίων (Α΄ Σπάρτης, Β΄ Σπάρτης, Αγ. Ειρήνης, Αμυκλών, Αφυσσού, Γούναρη, Καλογωνιάς, Κλαδά, Ριβιώτισσας, Συκαρακίου Αγ. Ιωάννη, Μαγούλας, Μυστρά κλπ) συγκέντρωση και απομάκρυνση αδρανών υλικών (μπάζων) που είχαν συσσωρευτεί από χρόνια.

Από τα κοιμητήρια συγκεντρώθηκαν 530 τόνοι Αδρανών Υλικών

Βάφτηκαν οι εξωτερικοί τοίχοι (μάντρες) των περισσότερων κοιμητηρίων.

Ειδικά στο Α΄ Κοιμητήριο Σπάρτης ξεκίνησαν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης της εικόνας του, με την κατάργηση τάφων και την επαναδιαμόρφωση των διαδρόμων στην αρχική τους μορφή, καθώς και με συγκέντρωση όλων των άχρηστων διακοσμητικών υλικών από κενούς τάφους.

Νέες οστεοθυρίδες

Ο Δήμος έχει ξεκινήσει την διαδικασία διάθεσης οστεοθυρίδων στα κοιμητήρια της Σπάρτης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου (Ευαγγελιστρίας 85-87, ισόγειο) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα πρέπει να διευκρινίζεται η συγγενική σχέση με τον θανόντα και θα πρέπει επίσης να έχουν τακτοποιήσει τυχόν οφειλές τους στον Δήμο.

Ειδικότερα, έχουν τοποθετηθεί οστεοθυρίδες στα παρακάτω Κοιμητήρια του Δήμου:

Α΄ Κοιμητήριο Σπάρτης 75 οστεοθυρίδες

Β΄ Κοιμητήριο Σπάρτης 120 οστεοθυρίδες

Κοιμητήριο Αμυκλών 30 οστεοθυρίδες

Κοιμητήριο Αφυσσού 60 οστεοθυρίδες

Κοιμητήριο Καλογωνιάς 30 οστεοθυρίδες

Κοιμητήριο Κλαδά 40 οστεοθυρίδες

Κοιμητήριο Αγ. Αναργύρων 60 οστεοθυρίδες

Κοιμητήριο Χρυσάφων 90 οστεοθυρίδες

Κοιμητήριο Κονιδίτσας 18 οστεοθυρίδες

Με την τροποποίηση του Κανονισμού Κοιμητηρίων διατίθενται πλέον οι καινούργιες οστεοθυρίδες στα παραπάνω κοιμητήρια, αλλά θα γίνουν και οι απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση της διάθεσης κάποιων οστεοθυρίδων που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί (στα κοιμητήρια Κλαδά και Κονιδίτσας).

Επίσης, έχει συμβασιοποιηθεί η προμήθεια 150 οστεοθυρίδων από τον Προϋπολογισμό του 2025 και προγραμματίζεται η προμήθεια ακόμα 400 οστεοθυρίδων μέσα στο 2026.

Να σημειωθεί ότι η μαρμάρινη οστεοθυρίδα δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου στον οποίο γίνεται η παραχώρηση ή η μίσθωση. Η δε παραχώρηση γίνεται (κατόπιν αιτήσεως) και καταβολής των αντίστοιχων τελών, δηλαδή του Τέλους Κτίσεως δικαιώματος χρήσης (50 ευρώ) και του Τέλους συντήρησης οστεοθυρίδας, το οποίο είναι ετήσιο και καταβάλλεται εφάπαξ για μια πενταετία (10 ευρώ ετησίως, άρα 50 ευρώ).