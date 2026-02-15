Μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών στη Δυτική Παραλία μετά την κακοκαιρία – Δέντρο έπεσε στο Πάρκο Σιδηροδρόμων στην Καλαμάτα (pic’s)

Φερτά υλικά έχουν καλύψει μεγάλο τμήμα της παραλιακής ζώνης στα δυτικά της Καλαμάτα, ως αποτέλεσμα των έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ώρες στην περιοχή.

Στη Δυτική Παραλία, ισχυρές ροές νερού παρέσυραν μεγάλες ποσότητες καλαμιών, οι οποίες συσσωρεύτηκαν στην περιοχή «Καρτ»,. Χώματα, πέτρες και διάφορα αντικείμενα που μεταφέρθηκαν από τα ορμητικά νερά καλύπτουν σε αρκετά σημεία της ακτογραμμής.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στον Κορδία, με μεγάλους όγκους φερτών υλικών να έχουν καταλήξει μέχρι τη θάλασσα.

Τα νερά που διοχετεύτηκαν στη συγκεκριμένη ζώνη προέρχονται κυρίως από τον ποταμό Νέδοντα, ο οποίος διασχίζει τον αστικό ιστό και εκβάλλει δυτικά του λιμανιού της πόλης, και παράλληλα, από μικρότερα ρέματα που καταλήγουν στη Δυτική Παραλία.

Τα συνεργεία του Δήμου βρίσκονται από νωρίς στο πεδίο, υπό τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Παντελή Δρούγα, πραγματοποιώντας εκτεταμένες παρεμβάσεις για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αποκατάσταση της πρόσβασης στα σημεία που γέμισαν από πέτρες και μεγάλο όγκο χώματος μέχρι παιδικό κάθισμα και άλλα αντικείμενα.

Δέντρο έσπασε… στο Πάρκο Σιδηροδρόμων στην Καλαμάτα

Η ένταση των ανέμων ήταν τέτοια που “λύγισε” ένα δέντρο στο Πάρκο Σιδηροδρόμων, στην Καλαμάτα.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από συνεργείο του δήμου για την απομάκρυνση των κλαδιών που έσπασαν και την αποκατάσταση του σημείου.