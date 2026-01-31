Σε κλίμα αισιοδοξίας και ουσιαστικής συζήτησης η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΠΑΣΠ Καλαμάτας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε κλίμα αισιοδοξίας και ουσιαστικής συζήτησης πραγματοποιήθηκε χθες η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΠΑΣΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ στον χώρο του «Κεντρικόν», με τη συμμετοχή φοιτητριών και φοιτητών που έδωσαν δυναμικό παρών.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ευκαιρία για συνάντηση, ανταλλαγή ευχών και κοινό προβληματισμό γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά και τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα.

Τον λόγο πήρε ο Γραμματέας της Οργάνωσης, Χρίστος Καμβύσης, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά όλες και όλους για την παρουσία και τη στήριξή τους, επισημαίνοντας ότι η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη και ευθύνη για τη συνέχεια. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συλλογικής δράσης και της διαρκούς διεκδίκησης για ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό, δημοκρατικό και προσβάσιμο σε όλους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε σύντομος απολογισμός των δράσεων της προηγούμενης περιόδου παρουσία και του γραφείου πόλης, ενώ παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της νέας χρονιάς, με έμφαση στη συμμετοχή, τη διεκδίκηση και τη στήριξη της φοιτητικής κοινότητας στην καθημερινότητά της.



Η δυναμική παρουσία και το μήνυμα της εκδήλωσης στέλνουν ξεκάθαρο σήμα για τη συνέχεια: η νέα χρονιά ξεκινά με αυτοπεποίθηση, συλλογικότητα και αποφασιστικότητα. Η ΠΑΣΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ προχωρά μπροστά, μαζί με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, μετατρέποντας τη συμμετοχή σε δύναμη και τη δύναμη σε αποτέλεσμα.

Γραμματέας: Καμβύσης Χρίστος-Φίλιππος

Αναπληρωτής Γραμματέας και Οργανωτικό: Παπαζήσης Βασίλειος

Υπεύθυνη Σ.Δ.: Βλάχου Αλεξάνδρα

Υπεύθυνος Σ.Γ.Τ.: Ταμπουρατζής-Τσακούμης Διονύσιος

Υπεύθυνος Σ.Ε.Υ. : Καμβύσης Χρίστος- Φίλιππος

Υπεύθυνος Κινητοποίησης: Γαλιαγρής Γεώργιος