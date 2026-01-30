Θεία Λειτουργία και αρτοκλασία για τους Τρεις Ιεράρχες στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καλαμάτας

Μνήμη των Τριών Ιεραρχών σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καλαμάτας τελέσθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πρωτοσυγκέλλου της Ι. Μητροπόλεως Αρχιμ. Φιλίππου Χαμαργιά πλαισιωμένου από ιερείς, καθώς και αρτοκλασία.

Στον εορτασμό της μνήμης του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, Προστατών των Γραμμάτων και των Επιστημών, οι οποίοι απέκτησαν στιβαρή Ελληνική παιδεία, την οποία αξιοποίησαν και ανέδειξαν μέσα από το Χριστιανισμό παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας Αναστάσιος Ηλιόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστόπουλος, Αντιδήμαρχοι, αιρετοί της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές.

Το απόγευμα, σήμερα, και ώρα 18:00 είναι προγραμματισμένη η τελετή επίδοσης των επαίνων Νικολάου Πολίτη στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.