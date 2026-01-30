Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
30
Ιανουάριος
TOP
ΤΟΠΙΚΑ

Θεία Λειτουργία και αρτοκλασία για τους Τρεις Ιεράρχες στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καλαμάτας

Share

Μνήμη των Τριών Ιεραρχών σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καλαμάτας τελέσθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πρωτοσυγκέλλου της Ι. Μητροπόλεως Αρχιμ. Φιλίππου Χαμαργιά πλαισιωμένου από ιερείς, καθώς και αρτοκλασία.

Στον εορτασμό της μνήμης του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, Προστατών των Γραμμάτων και των Επιστημών, οι οποίοι απέκτησαν στιβαρή Ελληνική παιδεία, την οποία αξιοποίησαν και ανέδειξαν μέσα από το Χριστιανισμό παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας Αναστάσιος Ηλιόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστόπουλος, Αντιδήμαρχοι, αιρετοί της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές.

Το απόγευμα, σήμερα, και ώρα 18:00 είναι προγραμματισμένη η τελετή επίδοσης των επαίνων Νικολάου Πολίτη στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΤΟΠΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode