Σε κλίμα κατάνυξης η λιτανεία της ιερής εικόνας της Υπαπαντής στους δρόμους της Καλαμάτας

Ξεχωριστές οι στιγμές στους δρόμους της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας, με τη ιερή εικόνα της Παναγιάς της Υπαπαντής να περνά και να χαρίζει δύναμη και ελπίδα. Χιλιάδες κόσμου παρακολούθησαν την λιτανευτική πομπή.

Παρόντες καθ’ όλη την διάρκεια της λιτανείας , oι πρώην Πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, ο Α/ΓΕΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, οι βουλευτές Μεσσηνίας της ΝΔ Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, άλλοι βουλευτές, ο οικοδεσπότης και πρόεδρος τη ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και πάρα πολλοί αυτοδιοικητικοί και άλλοι παράγοντες.