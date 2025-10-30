Τελευταία Νέα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Σε κυκλοφορία οι αναπλασμένες οδοί Σιδηροδρομικού Σταθμού και Γιατράκου – Προχωρούν τα έργα σε Χρ. Παγώνη και Μητροπέτροβα

Στην κυκλοφορία έχουν δοθεί εκ νέου οι ανανεωμένες οδοί Σιδηροδρομικού Σταθμού και Γιατράκου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης αλλά και των παρεμβάσεων που προηγήθηκαν στα υπόγεια δίκτυα.

Ταυτόχρονα, όπως επεσήμανε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Βασίλη Κουτραφούρη, το μεγάλο έργο των αστικών αναπλάσεων προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς, αλλάζοντας τον κεντρικό ιστό της Καλαμάτας, με τις εργασίες αυτή την περίοδο να εκτελούνται επί της οδού Μητροπέτροβα και στο τμήμα της Χρ. Παγώνη από τη Γιατράκου έως της Μητροπέτροβα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το έργο «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας» της Πράξης «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κεντρικού τομέα Καλαμάτας» έχει προϋπολογισμό σε 6.877.080 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

