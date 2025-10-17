Παρεμβάσεις και έργα 56 εκατ. ευρώ από την ΔΕΥΑΚ – Ανδρ. Καραγιάννης «Η ΔΕΥΑΚ αποτελεί τη δύναμη πυρός για τον δήμο Καλαμάτας (video)

Ένα πλέγμα παρεμβάσεων και έργων ύψους 56 εκατομμυρίων που είτε ήδη υλοποιούνται, είτε προγραμματίζονται είτε σχεδιάζονται από την ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας Ανδρέας Καραγιάννης καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST ξεδίπλωσε τον σχεδιασμό που υπάρχει για το μέλλον και αναφέρθηκε στο κομβικό έργο αντικατάστασης του αγωγού Φ800, αλλά και σε άλλα εξίσου σημαντικά όπως οι εργασίες για τη δεξαμενή η αποχέτευσης λυμάτων σε Λαίικα και Θουρία, ο κεντρικός συλλέκτης όμβριων της κάτω ζώνης, το έργο αντικατάστασης παλιών αγωγών και τοποθέτησης νέων σε κεντρικά σημεία του δήμου, παρουσιάζοντας όλα τα νέα δεδομένα.

Ο κ. Καραγιάννης σημείωσε μεταξύ άλλων «συνολικά με τα χρήματα που βάζει η ΔΕΥΑΚ από τα ταμεία για την καθημερινότητα, φθάνουμε σε έναν προϋπολογισμό 56 εκατομμυρίων ευρώ! Η ΔΕΥΑΚ πλέον αποτελεί τη δύναμη πυρός για τον δήμο Καλαμάτας, διότι τα έργα τα οποία εκτελεί και θα εκτελέσει, κι όλα αυτά που έχουν προταθεί από το ΥΠΕΝ ή το ταμείο της Περιφέρειας, είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα δώσουν ώθηση για την πόλη μας και την ευρύτερη περιοχή».