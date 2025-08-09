Σε παγκόσμια άνοδο οι τιμές των τροφίμων τον Ιούλιο με ώθηση από το κρέας και τα φυτικά έλαια

Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν παγκοσμίως τον Ιούλιο λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών του κρέατος και των φυτικών ελαίων, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) που δημοσιεύθηκε σήμερα Παρασκευή (8.8.2025).

Ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO αυξήθηκε κατά 1,6% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας τους 130,1 πόντους τον Ιούλιο, σύμφωνα με την έκθεση, με την άνοδο στα φυτικά έλαια να ξεπερνά το 7% και στο κρέας το 1,2%.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης τιμών των φυτικών ελαίων αυξήθηκε απότομα κατά 7,1% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, στα 166,8 μονάδες.

Οι τιμές του φοινικέλαιου, του σογιέλαιου και του ηλιέλαιου συνέβαλαν σε αυτή την αύξηση, με τις τιμές του φοινικέλαιου να αυξάνονται λόγω της ισχυρής παγκόσμιας ζήτησης και της αυξημένης ανταγωνιστικότητας. Οι τιμές του ηλιελαίου αυξήθηκαν επίσης λόγω της μείωσης των εξαγωγικών προμηθειών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Αντίθετα, οι τιμές του κραμβέλαιου μειώθηκαν λόγω της έλλειψης νέων προμηθειών στην Ευρώπη.

