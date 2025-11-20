Σε τροχιά ολοκλήρωσης το νέο ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Μελιγαλά από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται στο έργο κατασκευής ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Μελιγαλά, ένα έργο που χρηματοδοτείται και υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό 258.053,21 ευρώ. Το έργο επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος ενημερώθηκε αναλυτικά για την πορεία των εργασιών.

Μαζί του βρέθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες Στάθης Αναστασόπουλος και Ανδρέας Τσουκαλάς, καθώς και στελέχη της Περιφέρειας και της αναδόχου εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τη Δήμαρχο Οιχαλίας, Γιώτα Γεωργακοπούλου, αλλά και με μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας, με στόχο να διασφαλιστεί ότι το έργο θα παραδοθεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου και με τις υψηλότερες προδιαγραφές.

Το νέο ταρτάν αναμένεται να αλλάξει την εικόνα του σταδίου, προσφέροντας ασφαλείς και σύγχρονες εγκαταστάσεις για μαθητές, αθλητικούς συλλόγους και όλους τους φίλους του στίβου. Παράλληλα, εξετάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις ώστε ο χώρος να μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερα αγωνίσματα και να υποστηρίξει προπονήσεις και προετοιμασίες μεγαλύτερης εμβέλειας.