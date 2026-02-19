Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
19
Φεβρουάριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Σε τροχιά υλοποίησης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου το έργο ηλεκτροφωτισμού της επαρχιακής οδού Πορτοχέλι – Κόστα

Share

Στην ανάδειξη του οριστικού αναδόχου για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός της υπ’ αριθμ. 8 επαρχιακής οδού (τμήμα Πορτοχέλι – Κόστα)», προϋπολογισμού 550.000 ευρώ, προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, στο πλαίσιο των αποφάσεων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση των υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Το έργο αφορά την εγκατάσταση σύγχρονου ηλεκτροφωτισμού σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό οδικό άξονα, ο οποίος εξυπηρετεί καθημερινά κατοίκους και επισκέπτες, συνδέοντας το Πορτοχέλι με την Κόστα, σημείο πρόσβασης προς τις Σπέτσες. Η παρέμβαση αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της συνολικής εικόνας της περιοχής.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη συντήρηση, αναβάθμιση και θωράκιση του επαρχιακού οδικού δικτύου, με παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και ενισχύουν την ασφαλή μετακίνηση.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode