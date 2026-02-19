Σε τροχιά υλοποίησης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου το έργο ηλεκτροφωτισμού της επαρχιακής οδού Πορτοχέλι – Κόστα

Στην ανάδειξη του οριστικού αναδόχου για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός της υπ’ αριθμ. 8 επαρχιακής οδού (τμήμα Πορτοχέλι – Κόστα)», προϋπολογισμού 550.000 ευρώ, προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, στο πλαίσιο των αποφάσεων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση των υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Το έργο αφορά την εγκατάσταση σύγχρονου ηλεκτροφωτισμού σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό οδικό άξονα, ο οποίος εξυπηρετεί καθημερινά κατοίκους και επισκέπτες, συνδέοντας το Πορτοχέλι με την Κόστα, σημείο πρόσβασης προς τις Σπέτσες. Η παρέμβαση αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της συνολικής εικόνας της περιοχής.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη συντήρηση, αναβάθμιση και θωράκιση του επαρχιακού οδικού δικτύου, με παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και ενισχύουν την ασφαλή μετακίνηση.