Στο επίκεντρο η ουσιαστική αποτύπωση των κοινωνικών αναγκών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο συντονισμός των επόμενων παρεμβάσεων

Η πρόσφατη συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης σηματοδότησε ένα ουσιαστικό βήμα για την καλύτερη οργάνωση και τον συντονισμό των κοινωνικών υπηρεσιών σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσα από τις έρευνες πεδίου και τη συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων συγκροτούν πλέον μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των κοινωνικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο. Η εικόνα αυτή επιτρέπει τον πιο στοχευμένο σχεδιασμό δράσεων, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Παράλληλα, ενισχύεται ο κοινός τρόπος λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, με έμφαση στην ενιαία καταγραφή των ωφελουμένων και στη συστηματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριακών εργαλείων. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον συντονισμό μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης αποτελεί πλέον ένα σταθερό εργαλείο παρακολούθησης των κοινωνικών δεδομένων και υποστήριξης του σχεδιασμού κοινωνικών παρεμβάσεων, ενισχύοντας τη δυνατότητα της Περιφέρειας να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια στις ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα κοινωνικών ερευνών πεδίου που έλαβαν χώρα σε οκτώ περιοχές: Εξαμίλια, Καλαμάτα, Κόρινθο, Σπάρτη, Άργος, Μεγαλόπολη, Τρίπολη και Σκάλα Λακωνίας.

Σε δήλωσή της, η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής, Μαρία Οικονομάκου, ανέφερε: «Η λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητά μας να γνωρίζουμε με ακρίβεια τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να σχεδιάζουμε παρεμβάσεις με πραγματικό αντίκτυπο. Η συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων αποτελεί βασική προϋπόθεση για έναν πιο συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο υποστήριξης των συμπολιτών μας. Με σαφή κατεύθυνση που έχει θέσει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, συνεχίζουμε με στόχο τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας και την ενίσχυση των δομών που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον πολίτη».