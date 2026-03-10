Τελευταία Νέα
Σεισμός 2,8 ρίχτερ στην Καλαμάτα

Σεισμός σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 8 και έγινε αισθητός στην πόλη της Καλαμάτας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό ήταν 2,8 ρίχτερ με επίκεντρο 6 χλμ. βόρεια της Καλαμάτας, με μικρό εστιακό βάθος 5 χλμ.

