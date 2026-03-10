Σεισμός 2,8 ρίχτερ στην Καλαμάτα

Share Σεισμός σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 8 και έγινε αισθητός στην πόλη της Καλαμάτας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό ήταν 2,8 ρίχτερ με επίκεντρο 6 χλμ. βόρεια της Καλαμάτας, με μικρό εστιακό βάθος 5 χλμ. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 10 Μαρτίου 2026 8:16 πμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Σεισμός στους Γαργαλιάνους 4,4 Ρίχτερ – «Έγινε έντονα αισθητός», λέει ο Ευθύμης Λέκκας 19.02.2026 39 χρόνια από τον σεισμό της Καλαμάτας | Open Day εθελοντισμού στην Κεντρική πλατεία (video) 14.09.2025 39 χρόνια από τον σεισμό του 1986 | Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης έναντι σεισμικού κίνδυνου στην Καλαμάτα 12.09.2025 Array