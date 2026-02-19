Τελευταία Νέα
Πέμπτη
19
Φεβρουάριος
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Σεισμός στους Γαργαλιάνους 4,4 Ρίχτερ – «Έγινε έντονα αισθητός», λέει ο Ευθύμης Λέκκας

Σεισμός ταρακούνησε την Μεσσηνία το πρωί της Πέμπτης, 19.02.2026 και προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στους Γαργαλιάνους στη Μεσσηνία και σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής, παρά το ότι ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε πολλές περιοχές, δεν έχει γίνει κάποια αναφορά για ζημιές ή τραυματισμούς.

Όπως ειπε ακόμη είναι περιοχή που δίνει μεγαλύτερους σεισμούς, ενώ τόνισε ότι υπάρχουν και τα κατολισθητικά φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα και πρέπει να δώσουμε προσοχή. Ενημερώνουμε τους κατοίκους και παρακολουθούμε το φαινόμενο», είπε ακόμη.

πηγή: www.newsit.gr

