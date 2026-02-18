Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
18
Φεβρουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ξεχωριστές εκδηλώσεις προγραμματίζουν οι Μεσσήνιοι ομογενείς για την Επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης (video)

Share

Την σημαντική τους δραστηριότητα συνεχίζουν οι Μεσσήνιοι ομογενείς και σε αυτή την προσπάθεια η Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής-Καναδά συνεχίζει με ξεκάθαρες στοχεύσεις. Στοχεύσεις που δεν είναι απλά εθιμικές, αλλά περιλαμβάνουν ουσιαστικές δράσεις με στόχο την διασύνδεση με τις ρίζες και τον τόπο καταγωγής τους. Και αυτό το καταδεικνύουν με κάθε τρόπο. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί και λαμβάνονται σε μια τόσο ενεργή κοινότητα, και, η επικείμενη εκδήλωση για τον εορτασμό της Εθνικής μας Επετείου της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτή θα τιμηθεί στα τέλη του Φεβρουαρίου και θα είναι μεγαλοπρεπής με μια μεγάλη μεσσηνιακή αποστολή να δίνει το παρών με πολιτικούς και αυτοδιοικητικούς εκπρσώπους από την περιοχή, αλλά και με την παρουσία του Λυκείου Ελληνίδων της Καλαμάτας να ξεχωρίζει. Σε αυτά και τα όσα προγραμματίζονται αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος Βλαχάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode