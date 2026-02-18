Ξεχωριστές εκδηλώσεις προγραμματίζουν οι Μεσσήνιοι ομογενείς για την Επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης (video)

Την σημαντική τους δραστηριότητα συνεχίζουν οι Μεσσήνιοι ομογενείς και σε αυτή την προσπάθεια η Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής-Καναδά συνεχίζει με ξεκάθαρες στοχεύσεις. Στοχεύσεις που δεν είναι απλά εθιμικές, αλλά περιλαμβάνουν ουσιαστικές δράσεις με στόχο την διασύνδεση με τις ρίζες και τον τόπο καταγωγής τους. Και αυτό το καταδεικνύουν με κάθε τρόπο. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί και λαμβάνονται σε μια τόσο ενεργή κοινότητα, και, η επικείμενη εκδήλωση για τον εορτασμό της Εθνικής μας Επετείου της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτή θα τιμηθεί στα τέλη του Φεβρουαρίου και θα είναι μεγαλοπρεπής με μια μεγάλη μεσσηνιακή αποστολή να δίνει το παρών με πολιτικούς και αυτοδιοικητικούς εκπρσώπους από την περιοχή, αλλά και με την παρουσία του Λυκείου Ελληνίδων της Καλαμάτας να ξεχωρίζει. Σε αυτά και τα όσα προγραμματίζονται αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος Βλαχάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST.