Self test: Σε ποιους κλάδους είναι υποχρεωτικά από Δευτέρα – Εργασία μόνο με αρνητικό αποτέλεσμα

Στη δεύτερη φάση του προγράμματος μαζικών δωρεάν self tests του πληθυσμού για το ασφαλέστερο άνοιγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων εισέρχεται η χώρα μας από την προσεχή Δευτέρα.

Χθες, ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε την διάθεσή τους σε επαγγελματικούς κλάδους προκειμένου να προχωρήσει στο σχέδιο της σταδιακής αποσυμπίεσης του lockdown και την επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, ενόψει και της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, σε self tests θα υποβάλλονται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά εβδομαδιαίως από την ερχόμενη Δευτέρα, στον ιδιωτικό τομέα, οι εργαζόμενοι σε λιανεμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων, εστίαση, μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές), υπηρεσίες καθαρισμού, κουρεία, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, και εταιρείες τυχερών παιγνίων, και στον δημόσιο τομέα οι εργαζόμενοι σε ΚΕΠ, στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» (ΟΤΑ), στην καθαριότητα, οι δικαστικοί λειτουργοί και οι δικαστικοί υπάλληλοι.

Πώς θα δηλώνεται το αποτέλεσμα των self test

Οι εργαζόμενοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα και θα επιλέγουν τη δήλωση αποτελέσματος για τους εργαζόμενους. Θα μεταφέρονται στη σχετική πλατφόρμα, της ΕΡΓΑΝΗ, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης εκτιμώντας πως όλα θα λειτουργήσουν ομαλά.

Με αρνητικό αποτέλεσμα, εννοείται πως ο εργαζόμενος πηγαίνει κανονικά στην εργασία του. Εάν είναι θετικό, εντός 24 ωρών ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δημόσια δομή, είτε σε ιδιωτική δομή με επιβάρυνση του εργοδότη ή του ίδιου. Θα παραμείνει σε καραντίνα μέχρι το αποτέλεσμα. Εάν το αποτέλεσμα παραμείνει θετικό εκδίδεται βεβαίωση για την καραντίνα του εργαζόμενου. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό εκδίδεται πάλι βεβαίωση για την προσέλευση στην εργασία. Επίσης, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για την υποχρεοτικότητα των self tests.

Στους υπαλλήλους που υποχρεούνται να υποβληθούν σε self test και δεν προσκομίζουν κατά την προσέλευσή τους δήλωση αρνητικού αποτελέσματος η υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την περικοπή αποδοχών λόγω μη παροχής εργασίας με υπαιτιότητα του υπαλλήλου. Ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης ανακοίνωσε τη διενέργεια υποχρεωτικών self test και στους εργαζόμενους των ΚΕΠ, των ΟΤΑ (βοήθεια στο σπίτι και καθαριότητα), αλλά και σε δικαστικούς υπαλλήλους και λειτουργούς.

Τσουχτερά πρόστιμα

Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, τού επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ. Αν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο που δεν έχει δηλώσει self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ».

Για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, τα self-tests είναι υποχρεωτικά για την προσέλευση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους και την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία. Θα πρέπει δε να διενεργούνται μία φορά την εβδομάδα».

Απαντώντας στο ερώτημα «τι θα συμβεί, εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία αυτή», ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία, αν αυτός δεν έχει κάνει το self test και δεν έχει δηλώσει το αποτέλεσμά του. «Και πολύ περισσότερο προφανώς, αν ο εργαζόμενος έχει δηλώσει θετικό self test».

Πιο αναλυτικά τόνισε τα εξής:

«- Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει, για να εργαστεί χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self-test, ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.

Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων του με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση, κλπ) για τα υποχρεωτικά self-test, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ.

Εάν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self-test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self-test (είτε στον πρώτο είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο».

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι, επειδή η δωρεάν διανομή των self-tests από τα φαρμακεία ξεκινά τη Δευτέρα 19 Απριλίου, για την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, οι δηλώσεις των αποτελεσμάτων του τεστ μπορούν να γίνονται οποιαδήποτε στιγμή από τη Δευτέρα 19 Απριλίου μέχρι και την Κυριακή 25 Απριλίου.

Το σύστημα θα λειτουργεί ως εξής:

1. Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα στείλει στην ΗΔΙΚΑ τα ΑΜΚΑ των εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-εργοδότες στους προαναφερθέντες κλάδους, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

2. Κάθε εβδομάδα, το υπουργείο θα επικαιροποιεί τα στοιχεία των εργαζομένων, στέλνοντας στην ΗΔΙΚΑ τις όποιες μεταβολές, δηλαδή νέες προσλήψεις, λύσεις ή λήξεις συμβάσεων εργασίας, κλπ.

3. Οι εργαζόμενοι στις δραστηριότητες που αναφέρθηκαν υπάγονται στο μέτρο των υποχρεωτικών self-tests. Αυτοί προμηθεύονται τα τεστ δωρεάν από το φαρμακείο, με χρήση του ΑΜΚΑ τους. Αν για κάποιον λόγο ο εργαζόμενος επιλέξει, αντί για self-test, να κάνει rapid ή μοριακό τεστ, με δαπάνη δική του ή του εργοδότη του, έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο εργαζόμενος δηλώνει το αποτέλεσμα του τεστ στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με την ακόλουθη διαδικασία:

4. Οι εργαζόμενοι θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και θα επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο». Στη συνέχεια, θα μεταφέρονται στην πλατφόρμα supportemployees.gov.gr και στη «Δήλωση Αποτελεσμάτων COVID-19 tests» στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ». Εκεί υποβάλλουν το αποτέλεσμα του ελέγχου του τεστ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19».

5. Αν το αποτέλεσμα του self-test είναι αρνητικό, εννοείται ότι ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.

6. Αν το αποτέλεσμα του self-test είναι θετικό, ο εργαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο είτε σε δωρεάν δημόσια δομή, (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr) είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του, (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα.

7. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό, για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

8. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου βγει αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.

9. Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων Covid-19 tests, με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος Covid-19, έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test».

10. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζομένους τους για την υποχρέωσή τους να κάνουν self-test και τις συνέπειες, που θα επέλθουν, αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση.

11. Σημειώνεται ότι, μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ, θα ενημερώνονται και οι φαρμακοποιοί για το ποιοι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι των self tests.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έως και χθες είχαν διατεθεί από τα φαρμακεία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς συνολικά 832.831 self tests. Οπως ανέφερε ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης, είχαν καταγραφεί στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, 254.157 ηλεκτρονικές δηλώσεις αποτελέσματος, ενώ από τα 4.201 άτομα που χρειάστηκε να υποβληθούν σε επανέλεγχο, 575 βρέθηκαν θετικά και με δεύτερο τεστ και εκκρεμούν 144 αποτελέσματα.

Ο κ. Μαγιορκίνης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην προληπτική αξία των self tests για τη διακοπή της μετάδοσης, σημειώνοντας ότι σε αυτή τη φάση της επιδημίας, η πιθανότητα ένα αρνητικό τεστ να είναι ψευδώς αρνητικό είναι μικρότερη από μία στις 1.000.

www.protothema.gr