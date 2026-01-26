Σήμα επιτάχυνσης για τα κρίσιμα έργα υποδομής σε Ηλεία και Δυτική Πελοπόννησο – Τι σημείωσε ο Κώστας Λεβέντης (video)

Καθοριστικής σημασίας για την αναπτυξιακή πορεία της Ηλείας χαρακτήρισε τον αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου και Πύργος -Καλό Νερό -Τσακώνα ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, Κωνσταντίνος Λεβέντης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα έργο-καταλύτη για την τοπική οικονομία, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST, τόνισε, πως η πλήρης αναπτυξιακή του δυναμική μπορεί να αποδώσει μόνο μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, τη δρομολόγηση συμπληρωματικών παρεμβάσεων και την επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε οι υποδομές να λειτουργήσουν ουσιαστικά ως μοχλός ανάπτυξης, εξωστρέφειας και ευημερίας για την περιοχή.

Με αιχμή, λοιπόν, τις προοπτικές που ανοίγονται για την Ηλεία μέσω κρίσιμων έργων υποδομής, αναφέρθηκε στα συμπεράσματα της συνάντησης εργασίας που είχε με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Δημήτρη Αναγνώπουλο.

«Προφανώς η Πατρών -Καλό Νερό -Τσακώνα είναι ένα αίτημα που η Δυτική Πελοπόννησος έχει και αναμένουμε το επόμενο διάστημα από κυβερνητικά χείλη να εξαγγείλουν την πορεία εξέλιξης αυτού του στόχου. Νομίζω ότι στην κυβέρνηση και στο αρμόδιο Υπουργείο το μελετούν σοβαρά, κινούνται μάλλον προς την θετική κατεύθυνση εξετάζουν το ζήτημα της διέλευση του δρόμου στον Καϊάφα – Ζαχάρω και θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο» είπε ο κ. Λεβέντης για να σημειώσει επίσης «Η αίσθηση που έχουμε είναι ότι το βλέπουν θετικά και δεν θα μας εκπλήξουν αρνητικά!» τονίζοντας πως «Η Ηλεία έχει διαχρονικά στερηθεί τις υποδομές. Αυτό έχει κοστίσει ιδιαίτερα στην ανάπτυξή της».

Σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης οι υποδομές με το κ. Λεβέντη να εστιάζει τόσο στο αεροδρόμιο της Αράξου όσο και σε εκείνο της Καλαμάτας. «Πρέπει το Αράξου να συνδεθεί με την Ολύμπια Οδό» σημειώνοντας πως «οι μελέτες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο» επαναλαμβάνοντας πως κεντρικός στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου Πύργος -Καλό Νερό – Τσακώνα και ακολούθως τα αεροδρόμια Αράξου και Καλαμάτας επισημαίνοντας τα «κοινά επιχειρηματικά συμφέροντα» των νομών Ηλείας και Μεσσηνίας. «Όλο το δαχτυλίδι από την Πάτρα μέχρι την Καλαμάτα, όλος αυτός ο άξονας θα πρέπει να κλείσει επιτέλους. Άλλωστε είναι το μοναδικό αδικημένο και στερημένο μέχρι σήμερα γεωγραφικό τμήμα της πατρίδας μας».