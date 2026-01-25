Συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηλείας με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών | Η «επόμενη μέρα» της Πατρών–Πύργου στο επίκεντρο

Συνάντηση εργασίας στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, κ. Κωνσταντίνος Λεβέντης, με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, κ. Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Κύριο αντικείμενο αποτέλεσαν οι προτεραιότητες της Ηλείας σε κρίσιμα έργα υποδομής και τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την αναγκαία τεχνική προετοιμασία, με στόχο τον καθορισμό ρεαλιστικών χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης.

Αφορμή στάθηκε η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Πατρών–Πύργου και η ανάγκη να αξιοποιηθεί περαιτέρω το έργο προς όφελος της τοπικής οικονομίας κι επιχειρηματικότητας. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου υπογράμμισε ότι πρέπει να εξεταστούν και οι συμπληρωματικές παρεμβάσεις που εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του δρόμου, όπως οι συνδέσεις με παραγωγικές και εμπορικές ζώνες ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο τμήμα Πύργος–Καλό Νερό–Τσακώνα, τονίζοντας ότι χωρίς αυτό η οδική σύνδεση της Δυτικής Πελοποννήσου παραμένει ημιτελής. Όπως σημείωσε, απαιτείται να προχωρήσει άμεσα ο σχεδιασμός, με σαφές πλάνο ωρίμανσης και προσδιορισμένα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Στη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκε και το ζήτημα της επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Ηλεία. Ο κ. Λεβέντης πρότεινε να ξεκινήσει μια οργανωμένη διερεύνηση για τις υποδομές που θα χρειαστούν, προκειμένου να στηριχθεί τεχνικά η προοπτική επαναδραστηριοποίησης του μέσου, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων.

Αναφορά έγινε και στο Αεροδρόμιο του Αράξου, με το Επιμελητήριο να ζητά την εξέταση των συνοδών υποδομών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον ρόλο του ως πύλης εξωστρέφειας για τη Δυτική Ελλάδα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως σε ζητήματα πρόσβασης, υποστήριξης και διασύνδεσης με ελαφρές ροές cargo και logistics Τέλος, ο κ. Λεβέντης επανέλαβε το πάγιο αίτημα του Επιμελητηρίου για τη δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου στην Ηλεία, επισημαίνοντας ότι το έργο αυτό αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την επιχειρηματική ανάπτυξη της περιοχής, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθούν οι βασικές παρεμβάσεις σε δίκτυα και οδοποιία.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου τόνισε:

«Ο αυτοκινητόδρομος Πατρών–Πύργου αποτελεί καθοριστικό βήμα, αλλά η επόμενη μέρα απαιτεί συντονισμένες ενέργειες για να αποδώσει πραγματικά στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα στις συμπληρωματικές υποδομές που μειώνουν το κόστος μεταφορών και ανοίγουν εμπορικές δυνατότητες. Στο ίδιο πλαίσιο, το τμήμα Πύργος–Καλό Νερό–Τσακώνα πρέπει να ενταχθεί άμεσα στον εθνικό σχεδιασμό, ώστε οι ηλειακές επιχειρήσεις να συνδεθούν πλήρως με τον εθνικό οδικό κορμό.

Παράλληλα, η επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου στην Ηλεία θα δώσει στις εξαγωγικές βιομηχανίες ανταγωνιστικά κόστη μεταφοράς.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Άραξος μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη εισαγωγών και εξαγωγών με κατάλληλη οδική πρόσβαση και υποδομές logistics, ενώ το Βιοτεχνικό Πάρκο θα προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις την ολιστική υποστήριξη που χρειάζονται, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τη συνολική ανάπτυξη της Ηλείας. Η Ηλεία στερήθηκε διαχρονικά τις υποδομές και αυτό κόστισε στην ανάπτυξη. Είναι η ώρα να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωσή τους.»