Σημαντικές επιτυχίες του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Κατηγοριών Νοτίου Ελλάδος

Οι σημαντικές επιτυχίες της αγωνιστικής ομάδας κολύμβησης του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Κατηγοριών Νοτίου Ελλάδος συνεχίστηκαν και το τριήμερο 13-15/2 όπου αγωνίζονταν οι μεγαλύτερες σε ηλικία κατηγορίες των Παίδων/Κορασίδων (γεν. 2010-2011) και Εφήβων/Νεανίδων (γεν. 2008-2009). Είχαν προηγηθεί οι Παμπαίδες/Παγκορασίδες ΑΒ (γεν. 2012-2013) στις 6-8/2 όπου πέτυχαν την κατάκτηση πέντε μεταλλίων.
Στις μεγαλύτερες κατηγορίες ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας κατέκτησε τρία μετάλλια (1 χρυσό – 1 αργυρό – 1 χάλκινο) στα 100ΠΕΤ, 50ΠΕΤ και 50ΕΛ αντίστοιχα της κατηγορίας Παίδων με τον Κολιοφούτη Ίων. Την αποστολή στην Αθήνα συνόδευσαν ο προπονητής Κοντόπουλος Κώστας και ο έφορος Λαγούδης Νίκος. Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Κατηγορία Παίδων/Κορασίδων
Κολιοφούτης Ίων 50ΕΛ 24’’75 3ος
50ΠΕΤ 25’’95 2ος
100ΠΕΤ 57’’71 1ος
Λαγωνικάκος Παναγιώτης 50 ΕΛ 26’’47 26ος
100ΕΛ 57’’30 19ος
200ΕΛ 2’09’’90 22ος
Σταθάκος Αλέξανδρος 50ΠΡ 33’’42 18ος
100ΠΡ 1’12’’06 15ος
200ΠΡ 2’34’’83 5ος
Μανιάτη Ευαγγελία-Δέσποινα 50ΕΛ 32’’12 75η
100ΕΛ 1’09’’71 76η
Χριστοπούλου Χριστίνα-Αναστασία 50ΥΠ 33’’75 17η
100ΥΠ 1’12’’88 16η
100ΕΛ 1’06’’13 40η
Κατηγορία Νεανίδων
Μητροπούλου Ευαγγελία 50ΕΛ 28’’41 10η
100ΕΛ 1’02’’54 11η
200ΕΛ 2’14’’93 10η
Στην βαθμολογία στους Παίδες ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας με 64 βαθμούς ήταν 15ος (4ος επαρχιακός σύλλογος), στις Κορασίδες στην 46η θέση με 2 βαθμούς, στην Γενική με 66 βαθμούς στην 18η θέση (5ος επαρχιακός σύλλογος). Στην κατηγορία Νεανίδων ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας με 20 βαθμούς κατετάγη 23ος (5ος επαρχιακός σύλλογος) ενώ στην Γενική ήταν 32ος.
Στους αγώνες συμμετείχαν εκτός συναγωνισμού και κολυμβητές των κατηγοριών Ανδρών-Γυναικών και Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών με τον κολυμβητή του Ομίλου Χρυσομάλλη Μάριο-Παναγιώτη να αγωνίζεται στα 50ΕΛ 23’’37 (4ος), στα 100ΕΛ 51’’92 (3ος) και 50ΠΕΤ 25’’09 (3ος). Ο κολυμβητής του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας θα αγωνιστεί και στο 9ο Διεθνές Τρόπαιο ΠΑΟ που θα γίνει 20-21/2 στο ΟΑΚΑ με στόχο να βελτιώσει τις επιδόσεις του.