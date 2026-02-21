Τελευταία Νέα
Σημαντικές επιτυχίες του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Κατηγοριών Νοτίου Ελλάδος

Οι σημαντικές επιτυχίες της αγωνιστικής ομάδας κολύμβησης του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Κατηγοριών Νοτίου Ελλάδος συνεχίστηκαν και το τριήμερο 13-15/2 όπου αγωνίζονταν οι μεγαλύτερες σε ηλικία κατηγορίες των Παίδων/Κορασίδων (γεν. 2010-2011) και Εφήβων/Νεανίδων (γεν. 2008-2009). Είχαν προηγηθεί οι Παμπαίδες/Παγκορασίδες ΑΒ (γεν. 2012-2013) στις 6-8/2 όπου πέτυχαν την κατάκτηση πέντε μεταλλίων.

Στις μεγαλύτερες κατηγορίες ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας κατέκτησε τρία μετάλλια (1 χρυσό – 1 αργυρό – 1 χάλκινο) στα 100ΠΕΤ, 50ΠΕΤ και 50ΕΛ αντίστοιχα της κατηγορίας Παίδων με τον Κολιοφούτη Ίων. Την αποστολή στην Αθήνα συνόδευσαν ο προπονητής Κοντόπουλος Κώστας και ο έφορος Λαγούδης Νίκος. Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Κατηγορία Παίδων/Κορασίδων

Κολιοφούτης Ίων                                50ΕΛ                 24’’75                3ος

50ΠΕΤ              25’’95                2ος

100ΠΕΤ             57’’71                 1ος

Λαγωνικάκος Παναγιώτης                   50 ΕΛ                26’’47              26ος

100ΕΛ               57’’30               19ος

200ΕΛ            2’09’’90              22ος

Σταθάκος Αλέξανδρος                         50ΠΡ                 33’’42               18ος

100ΠΡ              1’12’’06               15ος

200ΠΡ            2’34’’83                5ος

Μανιάτη Ευαγγελία-Δέσποινα              50ΕΛ                 32’’12                75η

100ΕΛ              1’09’’71                76η

Χριστοπούλου Χριστίνα-Αναστασία       50ΥΠ                33’’75                17η

100ΥΠ             1’12’’88                16η

100ΕΛ              1’06’’13                40η

Κατηγορία Νεανίδων

Μητροπούλου Ευαγγελία                      50ΕΛ                 28’’41                10η

100ΕΛ             1’02’’54                 11η

200ΕΛ             2’14’’93                10η

Στην βαθμολογία στους Παίδες ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας με 64 βαθμούς ήταν 15ος (4ος επαρχιακός σύλλογος), στις Κορασίδες στην 46η θέση με 2 βαθμούς, στην Γενική με 66 βαθμούς στην 18η θέση (5ος επαρχιακός σύλλογος). Στην κατηγορία Νεανίδων ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας με 20 βαθμούς κατετάγη 23ος (5ος επαρχιακός σύλλογος) ενώ στην Γενική ήταν 32ος.

Στους αγώνες συμμετείχαν εκτός συναγωνισμού και κολυμβητές των κατηγοριών Ανδρών-Γυναικών και Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών με τον κολυμβητή του Ομίλου Χρυσομάλλη Μάριο-Παναγιώτη να αγωνίζεται στα 50ΕΛ 23’’37 (4ος), στα 100ΕΛ 51’’92 (3ος) και 50ΠΕΤ 25’’09 (3ος). Ο κολυμβητής του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας θα αγωνιστεί και στο 9ο Διεθνές Τρόπαιο ΠΑΟ που θα γίνει 20-21/2 στο ΟΑΚΑ με στόχο να βελτιώσει τις επιδόσεις του.

