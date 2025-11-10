Share Ένα συγκινητικό μήνυμα στην εκλιπούσα πολυαγαπημένη του αδερφή, Λένα Σαμαρά, στέλνει ο γιος του πρώην πρωθυπουργού, Κώστας, καθώς σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλιά της. Στην ανάρτησή του, την οποία συνόδεψε με μια φωτογραφία, ο Κώστας Σαμαράς αναφέρει τα εξής: «Σήμερα θα είχες γενέθλια. Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω. Όμως νιώθω ότι σήμερα και κάθε μέρα είσαι δίπλα μας και γιορτάζουμε μαζί την κάθε στιγμή» «Αυτό το συναίσθημα ίσως να με γαληνεύει, να με ταξιδεύει…αλλά μου λείπεις…και αυτό με προσγειώνει στην πραγματικότητα» Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 10 Νοεμβρίου 2025 10:00 πμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά για την αδελφή του, Λένα ανήμερα των γενεθλίων του – «Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα» 22.08.2025 Το συγκινητικό ευχαριστώ του Κώστα Σαμαρά μετά την κηδεία της αδελφής του 13.08.2025 Θρήνος και απόλυτη οδύνη! Λύγισαν οι πάντες στο τελευταίο «αντίο» στη Λένα Σαμαρά – Τα λόγια του Αντώνη Σαμαρά που ράγισαν τις καρδιές όλων (pic’s & video) 11.08.2025 Array