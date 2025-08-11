Θρήνος και απόλυτη οδύνη! Λύγισαν οι πάντες στο τελευταίο «αντίο» στη Λένα Σαμαρά – Τα λόγια του Αντώνη Σαμαρά που ράγισαν τις καρδιές όλων (pic’s & video)

Σε κλίμα οδύνης, η οικογένεια Σαμαρά αποχαιρετά σήμερα την 34χρονη Λένα, κόρη του πρώην Πρωθυπουργού, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, στις 7 Αυγούστου ..

Η εξόδιος ακολουθία ψάλλεται στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων, εντός του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών, όπου από νωρίς το πρωί συνέρρεαν στεφάνια και λουλούδια για την τραγική και τόσο πρόωρη απώλεια.

To A’ Νεκροταφείο Αθηνών γέμισε από κόσμο. Όλοι βρέθηκαν εκεί να αποχαιρετήσουν τη νεαρή γυναίκα και να συμπαρασταθούν στην άτυχη οικογένεια.

Στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά και της οικογένειάς του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με την σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη αλλά και ο νυν πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Το παρών έδωσαν πλήθος υπουργών της κυβέρνησης και βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα της Βουλής και κομματικά στελέχη. για να συμπαρασταθούν στο πένθος της οικογένειας Σαμαρά.

Ο Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του Γεωργία, , έφτασαν στο Νεκροταφείο σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Οι γονείς της Λένας Σαμαρά, που στάθηκαν στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή, βιώνουν τον χειρότερο πόνο που μπορεί να νιώσει άνθρωπος. Ο πόνος τους είναι απερίγραπτος…

Τα λόγια του Αντώνη Σαμαρά που ράγισαν τις καρδιές όλων

Ο επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά ήταν σπαρακτικός.

“Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ.

Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί.

Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ.

Μαζί της θα’ μαστε συνέχεια.

Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της. Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη την δικιά της που -όταν έπρεπε- γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσα λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα. Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο. Δίπλα στο «σ’ αγαπώ» το δικό της. Δίπλα στο «να προσέχεις μπαμπά» το δικό της. Δίπλα σε αυτήν την σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου πρόσφερνε, χωρίς αντάλλαγμα.

Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του;

Τι να πει μία μάνα που δεν θα ξανα-αγκαλιάσει το σπλάχνο της;

Τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο;

Τι να πω σαν πατέρας, για αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, για αυτή την μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας, που συγκίνησε με το χαμό της τόσους πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε; Πίστευε πολύ η Λένα στο καλό και στο Θεό.

Έλαμπε όταν έδινε.

Για αυτό και εγώ ευχαριστώ το Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνο…

Καλό ταξίδι Λενάκο μου!”