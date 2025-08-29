Σήμερα το πρώτο υπουργικό της περιόδου -Τα μηνύματα του πρωθυπουργού πριν τη ΔΕΘ

Στην παράδοση σημαντικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα και επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης έναντι των δεσμεύσεων της στους πολίτες επενδύει ο κ. Μητσοτάκης για να αντιστρέψει το βαρύ πολιτικό κλίμα.

Η φράση «τα είπαμε και τα κάνουμε» με την οποία έκλεισε τη χθεσινή ομιλία του στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση για τις υποδομές που υλοποιούνται στην πόλη σηματοδοτεί την τακτική που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα και είναι ένα σύνθημα που θα χρησιμοποιείται με αυξανόμενη ένταση στην πορεία προς τις εκλογές. Ταυτόχρονα έδειξε πως ο ίδιος θα προσπαθήσει να μείνει εκτός της «παρωχημένης κομματικής αντιπαράθεσης» στην οποία επενδύουν όσοι βλέπουν την πολιτική ως πεδίο διάκρισης «αυτού ο οποίος είτε θα φωνάξει περισσότερο είτε θα χρησιμοποιήσει τους πιο οξείς χαρακτηρισμούς ή την πιο έντονη φρασεολογία». Διατηρεί, έτσι, για τον εαυτό του έναν διαφορετικό ρόλο, μιλώντας στους πολίτες για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του που «βελτιώνουν τις ζωές τους», επιρρίπτοντας στην αντιπολίτευση την ευθύνη «για την αυξανόμενη πόλωση, την τοξικότητα και τα fake news». Σε αυτό το μοτίβο δομείται και η ομιλία του στα εγκαίνια της ΔΕΘ κατά την οποία θα μιλήσει για τα όσα έγιναν έως σήμερα και το σχέδιο του για τα επόμενα 2+4 χρόνια, χωρίς ιδιαίτερες αναφορές στην αντιπολίτευση, όπως έχει γράψει το iefimerida.gr.

Σταθερότητα και πλεονάσματα: Η βασική αρχή της κυβερνητικής στρατηγικής στη ΔΕΘ

Στη στρατηγική που έχει χαράξει το κυβερνητικό επιτελείο για την φθινοπωρινή αντεπίθεση, πέρα των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, κεντρικό ρόλο έχει η ανάδειξη της σταθερότητας ως πυλώνα ασφάλειας και ευημερίας για τη χώρα. Το στίγμα έδωσε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας για την πολιτική και οικονομική κρίση στην οποία στροβιλίζεται τα τελευταία 24ωρα η Γαλλία. Σε αντίθεση με την Ελλάδα που «βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή, αλλά και πραγματικά πλεονάσματα, τα οποία μας δίνουν τη δημοσιονομική δυνατότητα να μη συζητούμε για αυξήσεις αλλά για μειώσεις φόρων και να μη συζητούμε για περικοπές δαπανών αλλά για αυξήσεις δαπανών, σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η υγεία και η παιδεία», τόνισε ο πρωθυπουργός. Ως αιτία της γαλλικής περιδίνησης περιέγραψε το κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα που «δεν μπορεί να καταλήξει σε καμία συναίνεση», την ώρα που η οικονομία κινδυνεύει να τεθεί υπό αυστηρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Εμμέσως, έθεσε το δίλημμα «αυτοδυναμία ή περιπέτειες» που θα μπει έντονα στην κυβερνητική ρητορική το επόμενο διάστημα.

