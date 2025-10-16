Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Φοροδιαφυγή… 100% εντόπισε η ΑΑΔΕ σε 58 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων – Πρόστιμα και λουκέτα

Εκτεταμένους ελέγχους σε 58 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) διενήργησε η ΑΑΔΕ και τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά: Τα ποσοστά φοροδιαφυγής αγγίζουν το 100%. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 414.000 ευρώ και 48ωρα λουκέτα σε 10άδες περιπτώσεις.

ΤΑ ΚΥΔ, είναι κομμάτι της αλυσίδας για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Είναι πιστοποιημένα κέντρα που παρέχουν υποστήριξη σε αγρότες για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων, όπως η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο ΟΣΔΕ. Αυτές οι δηλώσεις είναι κρίσιμες για τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων και τη συμμετοχή σε διάφορα αγροτικά μέτρα, όπως η βιολογική γεωργία, τα σχέδια βελτίωσης και οι νέοι αγρότες. Βοηθούν στη συμπλήρωση και υποβολή αγροτικών δηλώσεων, όπως η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ). Επίσης, μπορούν επίσης να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ ανέδειξαν το ότι γι’ αυτά τις υπηρεσίες, τα ΚΕΔ -που μπήκαν στο μικροσκόπιο μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ- δεν εξέδιδαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

