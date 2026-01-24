Σκυλί βρέθηκε κρεμασμένο σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή Πύργου Τριφυλίας – Ενημερώθηκε το ΑΤ Γαργαλιάνων

Αποτροπιασμό προκαλεί περιστατικό κακοποίησης ζώου που καταγράφηκε στην περιοχή του Πύργου Τριφυλίας, όπου σκυλί εντοπίστηκε κρεμασμένο στην άκρη επαρχιακού αγροτικού δρόμου. Η εικόνα του σημείου, όπως περιγράφεται, ήταν ιδιαίτερα σκληρή, καθώς το ζώο βρέθηκε δεμένο με σκοινί, το οποίο ήταν περασμένο στο κολάρο του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, το σκυλί φορούσε λουράκι, στοιχείο που δείχνει ότι δεν επρόκειτο για αδέσποτο και ότι πιθανότατα ανήκε σε κάποιον. Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρχές και κλήθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Όποιος από την περιοχή αναγνωρίζει το ζώο ή διαθέτει οποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές.